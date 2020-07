Continúa conflicto en hospital de Ciudad Madero Continúa conflicto en hospital de Ciudad Madero

MADERO, TAMAULIPAS.-En el Hospital Civil de Ciudad Madero «Heriberto Espinosa Rosales», continúa la protesta de los trabajadores sindicalizados quienes denuncian una mala administración.

«Solo nos dan un cubrebocas, ni siquiera un N95, sino que nos dan un cubrebocas azul y pedimos insumos para tratar a los pacientes y no los brindan, a pesar que manejamos pacientes Covid», afirmaron trabajadores de la clínica.

El secretario municipal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, Rubén Darío Leal Gómez dijo que se ha solicitado la intervención de las autoridades correspondientes para buscar la destitución del director Gustavo Pérez Toga.

«El motivo es porque se ha visto en varias ocasiones que se ha puesto en riesgo la salud de los trabajadores, al no existir protocolos de atención y que estén adecuados a las instalaciones, así como la mala administración en los equipos de protección personal».

Cabe señalar que varias áreas del hospital civil ni siquiera cuentan con aire acondicionado, lo que no tan solo afecta a los 700 trabajadores, sino que también a los pacientes.