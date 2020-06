Muere a los 98 años Carl Reiner La muerte de Reiner se dio durante la noche por causas naturales, el también actor se encontraba en su casa de Beverly Hills cuando se dio el fallecimiento

MÉXICO.- La comedia está de luto; el pasado 29 de junio murió el comediante y guionista Carl Reiner, a la edad de 98 años. Fue conocido por ser el principal impulsor del humor «estadounidense», esto gracias a la creación de ‘The Dick Van Dyke Show’.

La muerte de Reiner se dio durante la noche por causas naturales, el también actor se encontraba en su casa de Beverly Hills cuando se dio el fallecimiento; según lo señaló su asistente Judy Nagy. Su familia no ha hecho declaraciones hasta el momento.

Si bien él era toda una leyenda dentro de los medios de Estados Unidos, su figura no cobró relevancia a nivel mundial hasta el estreno de la saga ‘Ocean’s Eleven’, mejor conocida en México como ‘La Gran Estafa’, donde interpretó a Saul Bloom, un veterano estafador que ayuda al grupo de Danny Ocean.

La carrera de Carl Reiner siempre estuvo dedicada a la comedia, dedicándose al género durante 70 años, donde compartió proyectos y anécdotas con Mel Brooks, Steve Martin y Syd Caesar, entre muchos otros.

Apareció en prácticamente todos los medios posibles, incluido el teatro, cine, televisión, radio, llegando hasta la época del internet, donde era un personaje muy activo en Twitter, compartiendo algunas memorias y chistes con sus seguidores.

Esta prolífica carrera sólo se vio interrumpida una vez, cuando fue reclutado por el ejército de Estados Unidos para pelear en la Segunda Guerra Mundial; curiosamente, incluso durante el conflicto, Reiner llegó a dar algunos shows para sus compañeros, además de que fue ahí donde comenzó a escribir su material.

En sus últimos años, Carl Reiner se dedicó a escribir libros autobiográficos, además de ser el narrador del documental ‘If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast’, que habla sobre personas de la tercera edad que se mantienen activas.

Descanse en paz.

