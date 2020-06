Columnas: Claroscuro PROHIBIDO MEDRAR

“El letal virus que asola al mundo y en nuestro caso a la vida económica, social y de desarrollo en general de México, trae aparejadas circunstancias que nos pone atentos al desenvolvimiento de los que estamos implicados. Sociedad y gobernantes”

LO CLARO. Para alcanzar la excelencia. Para ser capital humano profesional y acorde a las necesidades del desarrollo.

Son algunas de las metas que todo joven de 18 años se traza al tender su visión hacia su futuro alcanzable. Son cada vez más los mexicanos que tienen puesta su mira en estudios profesionales que les hagan ser altamente competitivos.

Lo demuestran los estudios de pertinencia que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Que en el último ejercicio creció su matrícula estudiantil en casi un 10%. De 37 mil a 40 mil 500.

No sólo la pertinencia en los programas y carreras que ofertan (49) sino en el acompañamiento a los que ya se encuentran en las aulas para evitar deserciones. Con modernos instrumentos que abracan inclusive la educación a distancia y el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia.

Enhorabuena a quienes se preparan para la vida.

LO OSCURO. “No se vale mano negra” es la frase mexicana que interpretamos respecto a actos de fraude o corrupción.

Originalmente se atribuye a un episodio de la serie televisiva del ‘Chapulín colorado’ de 1980.

Donde al héroe infantil le es amputada una mano y el doctor no encuentra la forma de decirle que le implantó una mano de color.

Ya veníamos de una profunda crisis en materia económica que nos impedía despegar como es el deseo de todos. Gobernantes y gobernados.

Y la sentencia fue clara a la visible llegada de la pandemia china COVID-19. No permitiremos ni que se escatime, ni mucho menos que se endeuden las finanzas públicas sin el estricto control y vigilancia del gasto para enfrentar la pandemia.

Ojo avizor en contra de la corrupción. El mismo mandatario así lo puntualizó.

Antes de las mañaneras de López Gatell, ya teníamos indicios de que el fenómeno de ‘servirse con la cuchara’ cundiría como es la historia de este país. Amén de los colores partidistas. Ni con la consigna de saberse observados.

Y de inmediato inundan las redes datos, nombres, documentos que prueban la falaz mentira de procurar la salvación de las almas y sí medrar el gasto en beneficio de los bolsillos propios.

El hijo de un funcionario de la administración federal, a quien se le atribuyen al menos 18 contratos directos y beneficiado con la compra de respiradores con la consecuente venta al gobierno a precios inflados sería la primera filtración. Su tímida defensa fue escurrir la culpa señalando que en lugar de ver cómo vendía él, investigara la prensa la compra que por los mismos productos hacía la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

El jefe de la nación señaló que buscarían hacer frente de la mejor manera posible en materia de finanzas y evitar el endeudamiento.

Los gobiernos estatales manifestaron su incapacidad presupuestaria para atender la contingencia y decidieron hacer uso del recurso que les acortaba el camino. Préstamos a cuenta de participaciones a largo plazo.

Felipe Calderón hizo lo propio ante la pandemia H1N1 con un préstamo ante el Banco Mundial en el orden de los 15 mil millones de dólares para construir hospitales y brindar atención a la población.

Hoy se han adquirido (17 de mayo) –no queda aún claro costos ni métodos de adquisición- a Shanghái 20 millones de unidades de instrumental médico que arribaron mediante 18 vuelos aéreos que incluyen mascarillas, ventiladores, kits de recolección de pruebas entre otros.

Organismos como Mexicanos Contra la Corrupción MCCI ha dado cuenta de este y de todos los informes tendientes a transparentar el ejercicio público.

Más, durante el proceso de pandemia que afecta al erario público y a la vida en general de cada mexicano.

En este transcurso -como mencionamos-, las entidades federativas ejercen recursos para sanitizar sus geografías y para reincentivar el progreso económico de sus gobernados.

TODOS los estados de la república accedieron a contratación de créditos para atender la emergencia sanitaria y económica.

Únicamente ONCE de las 32 entidades han publicado y transparentado de una u otra forma, el ejercicio de ese recurso (CDMX, Chihuahua, Coahuila, Colima, Gto, Jalisco, Nvo. León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Zacatecas).

En el mpio. de solidaridad, Q. Roo, la empresa “Creatividad Brago” fue beneficiada en $720 mil pesos de compra por la alcaldesa Laura Beristaín (los colores de partido son lo de menos) al ser tipificada la adquisición de insumos médicos por parte de la Auditoría Superior de la federación como un “negocio de simulación” pues difícilmente justificaba a una empresa de publicidad el dedicarse a la especialización de equipo médico como es el caso.

COLOFÓN: No dudamos que al final “cuando nos volvamos a encontrar” como rezan los lemas publicitarios, habrá algunos millonarios nuevos. Pero estaremos atentos a que también el brazo de la ley alcance a aquellos que medraron con la salud y el hartazgo de una nación empobrecida y cansada. A ver cuántas manos negras encontramos…

alejandrodeanda@hotmail.com

@deandaalejandro