Columnas: La Talacha ¿Cae o sube Héctor Garza?

“Lo que también es es cierto, es que él, junto Rodolfo González Valderrama, son los únicos tamaulipecos que más confianza y amistad tienen con el presidente López Obrador”

El enroque de Héctor Garza González, El Guasón, a la secretaría de Gobernación donde se hará cargo de la Unidad de Administración y Finanzas, es interpretado por sus malquerientes, como un retroceso, porque según dicen, ya no manejará los recursos que antes hacía y porque llega a una secretaría austera y desmantelada.

Para los simpatizantes de su proyecto, la opinión es diferente; este cambio lo hace «caer para arriba», pues mantiene su nivel en la jerarquía de gobierno, y lo más importante: está en el radar del presidente López Obrador, quien está muy interesado en fortalecer administrativa y políticamente la secretaría de Gobernación en un tiempo en el que se requiere hacer mucha política, y esto le cae al reynosense «como anillo al dedo».

Comentarios y deseos buenos y malos siempre va haber para quien encabeza un proyecto político como Garza González. La trascedencia de este evento para él, es que mantiene su cercanía con el Presidente, les guste o no a muchos, y eso le permite tener vivo su deseo de ser protagonista en Tamaulipas en los próximos dos años.

Lo que también es es cierto, es que él, junto Rodolfo González Valderrama, son los únicos tamaulipecos que más confianza y amistad tienen con el presidente López Obrador; como también queda claro, hasta donde se sabe, ninguno tiene aun el apoyo del líder de la 4T a sus proyectos, aunque sí sabe de las aspiraciones de ambos.

Héctor Garza, sin embargo, en los 19 meses que estuvo en la SEP, aparte de hacer la chamba administrativa, tuvo tareas políticas especiales encargadas directamente por el Presidente. Con el SNTE y la CNTE operó encargos muy delicados, sobre todo, los relacionados con la Reforma Educativa que fue uno de los compromisos más grandes que asumió López Obrador con los maestros del país cuando anduvo en campaña. El reynosense desmontó políticamente los acuerdos más delicados de la Reforma de Peña Nieto. Los bloqueos en Michoacán por parte de la CNTE, los tocó resolver, igual en Chiapas y Baja California. Con los gobernadores de Morena, PAN y PRI, hizo tareas que ni el mismo Esteban Moctezuma pudo sacar. Este hecho, incluso lo llevó a ser motivo de comentarios en la prensa nacional donde se habló de su protagonismo por encima del Secretario Moctezuma.

Todo eso lo llevó a ser considerado para la chamba que a partir de este 1 de julio asume. Jerárquicamente, Olga Sánchez Cordero será su jefa, pero en términos administrativos dependerá directamente del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quienes desde ahora saben de la línea de confianza que tiene Héctor Garza con el Presidente.

Por lo que hace a su deseo de ser candidato a gobernador en Tamaulipas en el 2022, Garza González, esto lo mantiene vivo, porque en Gobernación, todo lo que se hace es política, y más cuando tiene el manejo administrativo, aunque la bolsa no sea del mismo tamaño a la que se tenía en la SEP. De aquí, hasta julio del 2021, Hector hará lo que le gusta hacer: «política». Es un operador y a eso llega a la Segob.

Y si como dicen los que simpatizan con él que «cayó para arriba», entonces estaremos viendo un activismo más intenso en los próximos meses por los rumbos de Tamaulipas.