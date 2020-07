Mete la mano en salsa de taqueria y la exhiben La joven se hizo viral en Guanajuato por participar en un acto insalubre, pero se disculpó y dijo que afrontará las consecuencias.

LEÓN.- Las autoridades no dejan de recomendarnos que mantengamos las medidas de higiene al máximo para evitar posibles contagios de Covid-19, entre ellas está lavarse las manos, pero a una joven esto no le importo. La mujer, que ya ha sido apodada #LadyMarrana en redes sociales, grabó un video mientras mete la mano de su amigo a un traste de salsa en una taquería, y las reacciones no se hicieron esperar.

Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado en una taquería de León, y la protagonista del escándalo, identificada como Wendolyn Alcalá, fue quien publicó los videos en sus historias de Instagram.

Aunque las publicaciones originales ya desaparecieron (las historias de Instagram sólo son públicas por 24 horas), algunas cuentas de memes las rescataron y republicaron, haciendo que el lamentable momento se volviera aún más viral.

Los actos de la joven recordaron a otros episodios similares, por ejemplo, el de la joven que lamió un bote de helado y luego lo devolvió al refrigerador de un supermercado, lo que provocó que enfrentara cargos por atentar contra la salud pública.

Como era de esperarse, ahora, la gente en México está pidiendo a las autoridades que investiguen el caso y tomen medidas en contra de la responsable, sobre todo por el contexto actual, pues el alimento pudo haber quedado contaminado, y de él, muy probablemente, comieron otras personas sin imaginar lo sucedido.

Sólo unas horas después de que su nombre y su rostro comenzaran a hacerse virales por haber metido la mano de un amigo a un traste con salsa, Wendolyn publicó un par de historias nuevas para pedir disculpas de manera pública, y al establecimiento afectado.

​»Reconozco que no estuvo nada bien y fue una falta de respeto. Estoy tomando cartas en el asunto y voy a afrontar las consecuencias que estén por venir».

CON INFORMACIÓN DE SDP