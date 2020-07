Viralizan foto de murciélago del tamaño de un humano

Se trata de uno del tipo diadema o “Acerodon Jubatus”, que habita en Filipinas y es uno de los más grandes registrados en el mundo. Actualmente esta especie está en peligro de extinción, debido a su caza intensiva para obtener su carne.

Según el portal especializado Animal Diversit, estos mamíferos habitan en grupos grandes y que están compuestos por otros murciélagos como el Pteropus vampyrus, que tiene un tamaño más reducido. Son fundamentalmente nocturnos. Salen a buscar alimento cuando cae el sol y regresan a su hábitat antes del amanecer.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC — Alex💫 (@AlexJoestar622) June 24, 2020

«¿Recuerdan cuando les dije que en Filipinas hay murciélagos de tamaño humano? Sí, esto es de lo que estaba hablando», escribió el usuario de Twitter al compartir la captura de pantalla de una publicación.

No obstante, no está claro si el animal de la imagen es realmente un zorro volador de corona dorada gigante, ya que algunos usuarios indicaron que no presenta en la cabeza el pelo rojizo típico de los zorros voladores.

Estos “Acerodon Jubatus” tienen cerca de metro y medio de largo y pueden pesar entre 1 y 1,2 kilogramos. La coloración de su pelaje puede variar entre el negro y el marrón claro. Su hocico, sus garras y sus orejas son puntiagudos y, a diferencia de otros mamíferos, no cuentan con una cola.

Cabe destacar que esta especie no presenta riesgo alguno para los humanos ya que su alimentación se basa en frutas, especialmente en higos.

yall the 5.58 ft means like this. not the bats height itself pic.twitter.com/AV3hgAW3VB — maria 👶🏻🍅🧚🏻‍♀️🌛 (@_moontaeilnct) June 25, 2020

