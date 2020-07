Acusan a La Salle de transfobia por despido

A partir de ese incidente, relata Daniela –quien es médico general y cuenta con una maestría en Filosofía Social por la Universidad La Salle– empezaron a quitarle grupos o darle los que tenían menos alumnos hasta que finalmente un semestre ya no le dieron grupos, tampoco le dijeron que había sido despedida y no le dieron liquidación alguna.

“Reuní pruebas, mensajes, correos, audios, WhatsApps… donde les demostraba que el haberme despedido fue un hecho franco de discriminación”.

Luego se dirigió al área de Capital Humano, donde 15 minutos después de una charla le dijeron que ya tenía grupos y le pidieron “de favor” que tomara eso como “un malentendido” y olvidara lo de la discriminación.

“Por amor a mi casa de estudios lo hice, olvidé todo, pero ahora entiendo que hice mal”, lamenta Daniela, cuya formación académica trascurrió desde el kínder en escuelas Lasallistas.

La profesora decidió interponer una denuncia ante la Conapred y la Copred pero su intento no tuvo eco porque no hubo cambio alguno. Siguió sufriendo discriminación en su alma mater de diversas maneras, pero la que más le afectó fue que solamente le daban un grupo y con pocos alumnos.

La finalidad, dice, era “ocultarme, invisibilizarme, por órdenes directas del rector”, el Doctor Enrique Alejandro González Álvarez. Eso fue lo que le confesaron sus jefas directas, Haidé Negretti y Rocío Martínez.

“Me acerqué con ellas un día y les pregunté por qué seguían discriminándome, ocultándome, invisibilizándome y me dijeron que teníamos que ir poco a poco y que no podían mostrar mi imagen tan rápido, que no era lo indicado”.

Momentos después, cuenta, le confesaron que estaban amenazadas: “Si no me invisibilizaban si no me ocultaban, la consecuencia era que iban a correrlas a una de la dos o a las dos, entonces por miedo a perder su empleo seguían órdenes”.

