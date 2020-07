Deja CFE sin luz a decenas de familias Los problemas por falta de electricidad los vienen enfrentando desde inicio de año.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Decenas de familias del ejido La Concepción de Padilla, están sufriendo por la falta de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha ignorado por semanas el llamado, oficios y peticiones realizadas en las oficinas centrales de Ciudad Victoria.

Pobladores del ejido se comunicaron con EXPRESO en demanda de auxilio, ya que hay familias con personas adultas mayores que requieren del servicio, porque tienen que guardar medicamentos bajo refrigeración como insulina entre otros.

“Además yo tengo que nebulizar a mi mamá y no puedo porque no tenemos luz, afortunadamente el tanque de oxígeno no es eléctrico y podemos mantenerla conectada al tanque recargable que tiene”, dijo una de las quejosas.

Los problemas por falta de electricidad los vienen enfrentando desde inicio de año, ya el pasado 15 de mayo estuvieron acudiendo a las oficinas centrales de la paraestatal en esta capital para explicar la situación.

“Les dijimos que por falta de un transformador con suficiente capacidad la luz se va a cada rato, ya tenemos equipos electrodomésticos dañados y con tal de que no nos manifestáramos, nos dijeron que iban a dar solución inmediata”, dijo otra de las inconformes.

La situación está cada vez peor, porque con los fuertes vientos que se han registrado en los últimos días, hay cableado caído por varias cuadras, dejando sin servicio desde hace tres días a varias familias.