Columnas: El Resbalón QUIERE MANDAR … LA DOÑA BEATRIZ

A las 7 de la mañana con nueve minutos de este 1 de junio , el primer tuit del día de Beatriz Gutierrez Müller( esposa del presidente) fue para recordar el triunfo electoral que llevó a su marido ( por desgracia ) a la Presidencia de la República, hace dos años.

Es claro que algunos ( supongo muy poquitos ) tuvieron algo que festejar, pero también hay muchos que se han convertido en críticos de este Gobierno Federal, principalmente son integrantes de la iniciativa privada a los que les ha ido como en

feria.

El hecho de mostrar alegría por la fecha, de parte de la Doña, es algo normal, lo malo es que en las últimas semanas, desde que virtualmente se agarró de las greñas con Chumel Torres, por qué vaciló llamando “choco flan” a su junior , ahora no hay ni quien la aguante , ahora quiere aplastar a cualquiera que se le ponga

enfrente.

Los Morenos son muy bravos en las entrevistas y hasta mordelones con sus compañeros de partido, pero muchos, en muchos de los casos de los guindas, en su casa , manda su señora , y eso es lo que le está pasando al primer mandatario de este país, Andrés Manuel López Obrador.

Y , neta, es muy su gusto si los pantalones en su casa los lleva la Doña Betty, perooooo lo malo es que la señora ya se mete hasta en la

Cocina de Palacio Nacional y está tomando decisiones en este Gobierno, y eso es una papa caliente.

Ayer, Beatriz Gutierrez tronó , como si le gritara a la chacha de su casa por tender mal la cama , contra un twittero que al ver su mensaje por el triunfo del su marido, le cuestionó : ¿ Cuándo atenderá personalmente a los niños de padres con Cáncer ? , como un SOS , un grito desesperado de las familias que viven él vía crucis, el dolor de ver cómo está maldita enfermedad nos va quitando a nuestro ser querido, y en lugar de que la Doña ( que su único problema en este momento es que a su hijo lo apodan el choco flan , de ahí en fuera no tiene ningún otro) respondiera con una palabra de aliento y apoyo, tronoooooooooó al contestarle : “No SOY MÉDICO , a lo mejor usted si , ande ayúdelos” …. puffff.

Mostró su verdadera cara de soberbia, su corazón de hielo y la regó , al darle la espalda a un niño con cáncer, es pecado, todo mundo la atacó y hasta la insultó en redes

sociales.

No todo es cemento y concreto de un Gobierno, también se requiere de un lado sensible y rostro amoroso… Que no hay en este Gobierno Federal.

Y lo peor es que nadie votó por ella.. y se está convirtiendo en la Presidenta incómoda .

NI LA PANDEMIA DETIENE A

MADERO.

El alcalde de Madero, Adrián Oseguera, ha combatido de frente a la pandemia, con sus Mega jornadas de sanitización en las colonias y la entrega de unas súper

despensas.

Es de los presidentes municipales que se la han jugado con su gente en estos momentos de emergencia y ha estado en la calle, escuchando las necesidades de la

raza.

El empresario ha continuado dando banderazos de calles y cumpliendo sueños al remodelarles o construirles su casita a familias vulnerables de la ciudad, siendo un gesto humano y fregón de su

parte .

También ha demostrado que las escuelas son prioridad en su Gobierno, para garantizar que los niños tengan una educación de calidad, para que puedan salir adelante .

El tema de la re elección pronto tendrá que ser valorado por el alcalde, lo tendrá que consultar con la Almohada, pero lo ciertos es que AOK sigue manteniendo la simpatía, aprecio y cariño de la gente, eso ha quedado más que demostrado en cada una de las colonias que ha visitado.

Es un alcalde que en estos casi dos años de Gobierno, no ha dejado de cumplir su palabra con obras y acciones .

Hasta pronto !

Recuerde : No se vale Chillar ni bloquear del Whatsapp o Twitter.