Sonora limita accesos en la frontera por Covid En Sonora los casos de COVID-19 suman 8708 casos confirmados acumulados de COVID-19, además 894 personas han fallecido por la enfermedad

SONORA.- Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud de Sonora, informó que solicitará al Consejo Estatal de Salud que se pida al Consejo de Salubridad de México y Relaciones Exteriores el cierre temporal de la frontera de Estados Unidos hacia la entidad para evitar y disminuir contagios por COVID-19.

Ante esta petición la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y acordaron como se procederá con las medidas sanitarias.

Estas consistirán en instalar filtros en los principales cruces fronterizos entre Sonora y Arizona para evitar el cruce de extranjeros de Estados Unidos a la entidad mexicana.

«Va haber filtros en las fronteras, tanto en San Luis, Agua Prieta, Nogales y principales fronteras para decirles a la gente que no puede pasar a menos que vengan a algo esencial, es decir, no nada más las playas, sino los municipios de la sierra, todos vamos a estar en alerta porque no podemos darnos el lujo de que justo en este momento vengan ya sea paisanos o norteamericanos a ponernos una carga mayor en el tema del COVID», aseguró Pavlovich.

Después del 4 de julio, fecha en que los estadounidenses celebran su Independencia, suelen trasladarse a territorio mexicano, de igual manera los connacionales viajan a Estados Unidos.

Las playas en San Carlos, Bahía de Kino y Puerto Peñasco, permanecerán cerradas, tanto para el acceso a visitantes como para la navegación de embarcaciones.

Respecto al cierre total de las fronteras, Pavlovich precisó que no es posible el cierre total, pues hay actividades esenciales que deben seguirse realizando.

CON INFORMACIÓN DE PACO ZEA