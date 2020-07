Covid-19 ya es más contagioso: estudio Científicos concluyeron que parece que el virus se replica mejor y puede ser más transmisible, pero esto todavía está en la etapa de confirmación

MÉXICO.- La cepa actual del nuevo coronavirus es de tres a seis veces más infecciosa que la original, sugiere un nuevo estudio. Sin embargo, las consecuencias para el ser humano no están claras.

La variación de COVID-19 que actualmente prevalece en los casos globales es más infecciosa que la cepa original que surgió en China, según un nuevo estudio publicado el jueves en la revista científica Cell.

Los resultados de la investigación de laboratorio, publicados en ese medio, sugieren que la mutación actual es más transmisible entre las personas que la iteración previa del virus, aunque el hallazgo aún debe ser sometido a más pruebas científicas.

“No hay una relación establecida con respecto a si una persona empeora con esto o no. Simplemente parece que el virus se replica mejor y puede ser más transmisible, pero esto todavía está en la etapa de confirmación”, dijo el especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, al Journal of the American Medical Association.

Tres a seis veces más infeccioso Investigadores del Laboratorio Nacional de Los Alamos en Nuevo México y de la Universidad de Duke en Carolina del Norte se asociaron con el grupo de investigación COVID-19 Genomics UK de la Universidad de Sheffield.

Los científicos descubrieron que la variante actual del virus, D614G, hace un cambio pequeño pero significativo en la proteína que sobresale de la superficie del virus que usa para invadir e infectar células humanas. Los resultados iniciales compartidos en abril fueron criticados por no presentar resultados concluyentes.

El equipo de investigación realizó experimentos adicionales, analizando datos de 999 pacientes británicos hospitalizados con COVID-19. Observaron que aquellos con la variante tenían más partículas virales en ellos, pero no tuvo ningún efecto sobre la gravedad de su enfermedad. Mientras tanto, los experimentos de laboratorio han demostrado que la variante es tres a seis veces más capaz de infectar células humanas.

Consecuencias por aclarar en esta etapa, sin embargo, las conclusiones solo pueden considerarse “probables”, ya que tales experimentos a menudo no replican con precisión la dinámica de una pandemia. Si bien la variante actualmente en circulación se considera más “infecciosa”, es posible que sea menos “transmisible” entre las personas.

El virólogo de la Escuela de Salud Pública de Yale, Nathan Grubaugh, que no participó en el estudio, dijo que los resultados no cambian mucho para el público en general.

“Si bien aún se necesitan estudios importantes para determinar si esto influirá en el desarrollo de medicamentos o vacunas de manera significativa, no esperamos que D614G altere nuestras medidas de control o empeore las infecciones individuales“, escribió en un comentario.

“Es más una mirada en vivo al desarrollo de la ciencia: se hizo un descubrimiento interesante que potencialmente afecta a millones de personas”, agregó, “pero aún no conocemos el alcance completo o el impacto”

CON INFORMACIÓN DE FORBES