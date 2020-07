Exhortan a evitar circular de noche Esta noche el Comité Estatal de Seguridad para la Salud detalló que no habrá sanciones, sino una invitación a quedarse en casa

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-El Comité Estatal de Seguridad para la Salud informa que, dentro de las medidas que se están llevando a cabo para contener la movilidad de personas y evitar con ello el contagio masivo de Covid-19, está la invitación y recomendación a la población a evitar que transiten transitar por las noches, a menos de que sea para realizar actividades esenciales.

Esta medida que será publicada en el Periódico Oficial del Estado es esencialmente un exhorto que no establece sanciones o detenciones, sino que apela a la corresponsabilidad de los ciudadanos para atender la emergencia sanitaria e impedir un incremento en los casos de contagios y, por ende, defunciones.

El Gobierno de Tamaulipas ha venido realizando todas las acciones necesarias para que no se propague el Covid 19 en más personas, sobre todo cuando se observa una tendencia creciente en varias ciudades tamaulipecas.

Entre esas medidas está también el cierre temporal de centros comerciales, tiendas de conveniencia, tianguis y espacios públicos donde pudiera haber una propagación del virus, así como en el transporte de pasajeros.

Cabe mencionar que en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene instalados filtros fijos e itinerantes en todo el estado en los que se exhorta a la población a utilizar cubrebocas -que es obligatorio- así como para evitar la circulación en automóviles si no es esencial.

En todas estas acciones es de gran importancia la corresponsabilidad ciudadana para evitar la movilidad innecesaria e incluso la realización de reuniones o eventos masivos.

La salud de todos está en riesgo y debe existir conciencia de las implicaciones.

El Gobierno de Tamaulipas ha integrado todas las acciones de prevención e implementado infraestructura para la atención médica y hospitalaria. Lo importante es evitar el colapso del sistema.