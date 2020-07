Columnas: Entra T-MEC con error de comunicación Entra T-MEC con error de comunicación

Tuvieron que pasar 26 años

para que entrara en vigor la

modernización del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora nombrado Tratado entre México, Estados Unidos

y Canadá (T-MEC); tras dos años de

negociaciones trilaterales, por fin el

pasado 1 de julio entra el T-MEC con

un marcado error en comunicación.

Sobre el marcado error en comunicación no me refiero al que se tuvo

técnicamente al momento de entrar

en vigor el T-MEC que colapsó todo

el sistema de operación aduanero en

puertos de la frontera norte del país,

provocando largas filas de tráileres de

exportación en las puentes fronterizos

desde Baja California hasta Tamaulipas. Me refiero a otro grave error

comunicacional.

Recordemos que al entrar en

vigor el TLCAN -bajo la Presidencia

de Carlos Salinas de Gortari- se vio

manchado su gran logro de política

económica neoliberal por el estallido

del movimiento armado del Ejército

Zapatista de Liberación Nacional

(EZLN). Es decir, desde su nacimiento

fue marcado por una comunicación

de crisis, sumado que en 26 años no

se socializó, ni se aplicaron preceptos de la comunicación popular, solo

los usuarios directos de los sectores

involucrados entendían los beneficios

que representaba para la economía de

México tener un acuerdo comercial de

esa envergadura.

Ahora –bajo la Presidencia de

Andrés Manuel López Obrador- la

entrada en vigor del T-MEC nace con

otra mancha, la principal está en la

narrativa de un gobierno que se dice

anti-neoliberal ubicándolo en un extremo de la matriz comunicacional

contrario al mecanismo netamente

neoliberal; esto se suma a otros

tres más errores de comunicación,

que destaco a continuación:

1.SOMETIMIENTO DE

DONALD TRUMP

Aunque –según la encuesta de El

Financiero- 59 por ciento de los

mexicanos están de acuerdo que

Andrés Manuel viaje a Washington para reunirse, 33.8 por ciento

–según la encuesta de Massive

Caller- considera que será un

sometimiento para la campaña

Presidencial de Donald Trump.

2. PROMETEN BENEFICIO

ECONÓMICO A MÉXICO

Negociadores mexicanos durante

dos años hablaron de los beneficios económicos que traería a

México la firma del T-MEC, sin embargo, en el contexto de 2020 donde el Gobierno de la República no

implementó políticas anti cíclicas y

en un ambiente de incertidumbre

para los inversionistas internacionales, el Fondo Monetario

Internacional (FMI) recientemente

estableció que “beneficiaría” al

Producto Interno Bruto (PIB) mexicano en 0.01%…hasta 2026.

3.AGILIZARÁ LAS

INVERSIONES Y EL

INTERCAMBIO COMERCIAL

Por citar un sector involucrado en

el T-MEC, la industria farmacéutica

está buscando negociadores de

primer nivel internacional para

que intercedan, porque el gobierno

mexicano tiene procesos regulatorios que dificultan la introducción de nuevos medicamentos. Ni

que mencionar la incertidumbre

para instalar fábricas en la cadena

de valor para la producción de

automóviles eléctricos; menos

hablar de los inversionistas en las

energías renovables.

Tres puntos destacados que

pondrán en vilo la buena percepción en el ciudadano sobre el nuevo acuerdo comercial, empezando

por el mecanismo neoliberal vs

narrativa anti-neoliberal; por eso

afirmo que entra el T-MEC con un

grave error en comunicación ¿Y tú,

qué opinas?

