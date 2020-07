Hallan anomalías en programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ La auditoría 15/2019 del Órgano Interno de Control de la STyPS, aplicada al primer año del programa del Gobierno federal, detectó en una revisión aleatoria de 90 expedientes a cincuenta con anomalías.

MÉXICO.-De acuerdo al diario Reforma, una auditoría a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) encontró empresas que no reunían los requisitos y que se encontraban dentro del programa federal «Jóvenes Construyendo el Futuro».

La auditoría 15/2019 del Órgano Interno de Control de la STyPS, aplicada al primer año del programa del Gobierno federal, detectó en una revisión aleatoria de 90 expedientes a cincuenta con anomalías.

«En 25 casos, no hay evidencia que acredite el domicilio del centro de trabajo, un domicilio donde se vinculó al becario no coincide con el comprobante del centro de trabajo o no es legible.

«En 7 casos, el centro de trabajo no acreditó su capacidad operativa para recibir a los becarios toda vez que el número de vacantes para beneficiarios es mayor al número de trabajadores del centro de trabajo, y el espacio es muy reducido en el centro de trabajo», dice la investigación, a la que tuvo acceso el diario Reforma.

De igual forma, se indica que en 21 expedientes no se presentó identificación del representante legal del centro de trabajo, en otros casos no hay registros de las evaluaciones mensuales realizadas por el becario y en otros el becario no presentó documentación que acredite la CURP y aún así fue aceptado en el programa,

En días pasados, el delegado del gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, informó que cerca de 20 empresas fueron dadas de baja del programa Jóvenes Construyendo Futuro al comprobarse que eran negocios fantasma o no justificaban la cantidad de becarios que tenían.

Recordemos que «Jóvenes Construyendo el Futuro», es un programa del gobierno Federal que ofrece una beca económica a jóvenes entre 18 y 29 años para que trabajen y se capaciten en empresas, y que el año pasado el programa ejerció un presupuesto de más de 22 mil millones de pesos.

