Columnas: Olga Sosa : La Mentirosa. Olga Sosa : La Mentirosa.

La Diputada Federal del PES, Olga Patricia Sosa, por Madero ( perdón por Tampico entre comillas, por qué antes se la pasaba metida en con él vecino, pero ya ni el vecino la quiere ) ha cometido muchos errores en su gateo político, ha sido tan hambrienta de querer llamar la atención que se ha convertido en una Mentirosa y eso no se lo van a perdonar los

Tampiqueños.

A la señora, nadie la quiere, tan solo por su vocecita ( atornilladora de oídos) y además por qué siempre quiere ser el ajonjolí, de todos los moles, siempre busca “padrino” para lograr sus ambiciones, tanto en las escuelas donde ha trabajado y en la política también; sino pregúntele por el

Negro Gamundi ( Ricardo Gamundi, ex dirigente estatal del PRI Tamaulipas) haber sino lo niega tres veces, antes de que cante el gallo, como lo hacen los traidores.

Y es precisamente el ex alcalde de la comuna porteña por el PRI, Oscar Pérez Inguanzo, el responsable de habernos dejado este “problemita”, pues fue quien la sacó de changarrear ,vendiendo calcetines en la zona centro , y la puso como Directora del Instituto de la Mujer en el 2009.

Olga vivió, comió y hasta se dio una vida de diva durante 10 años a costillas del Partido Revolucionario Institucional ( PRI) y cuando se dio cuenta que se estaba muriendo el tricolor y que dejaría de ser la “gallinita de los huevos de oro” , pues entonces hizo, lo que hacen los ratones “son los primeros que saltan cuando el barco se está hundiendo” , apenas le quedó la comparación con su voz de claxon que tiene .

Y traicionó al tricolor, es una traidora, ella no busca ideología, anda en busca de una ubre de dónde prenderse como chinche y succionar y succionar… Y seguir succionando, y encontró padrino en él PES patas hacerlo durante casi tres años .

Ganó la Diputación Federal, por qué se colgó, como chango del candidato presidencial, AMLO, de otra manera, no saca votos ni en su cuadra, pues vive en el fraccionamiento los Encinas de ALTAMIRA y es diputada por Tampico, imagínese !

Logró gatear hasta el Congreso Federal; pero ni su voz ( de ratón chillón ) la ha hecho

sobresalir entre sus 500 Homólogos, no ha logrado ni un centavo para el municipio de Tampico, la señora se la ha pasado de pachanga en pachanga y solo siendo una diputada más del montón : levanta manos e improductiva y hasta floja, para los Tampiqueños.

Hay que decirle a la Diputada, Olga Sosa, ( aunque lo de Diputada le queda muyyyyyy grande, es solo de membrete) que se deje de echar mentiras con sus videos de kínder ( dónde por cierto, mínimo se hubiera echado una peinadita,salió muy Chucky) que no se esconda detrás de un teléfono ( por cierto video muy chafa , se ve que le duele el codo para pagar productora) y que mejor gaste sus energías en ponerse a trabajar y dar resultados, que se deje de andar tirando la chocha.

Se nota que el estar sentada en una silla, sin hacer nada , le ha dañado su motor psicomotriz, como que se le quedó pegado y ya no le funciona muy bien ( cómo le paso a mi una licuadora vieja que tenía en mi cocina ) al grado que dice en su grabación que de los mil 394 millones de pesos que el municipio porteño ejercerá en este 2020 el 66% proviene de la Federación, dinero que tiene que llegar por Ley, al igual que les dan al resto de los 2 mil municipios qué hay en el país, que no nos quiera dar atole con el dedo .

Hay les va un dato, nada más para que le dé vergüenza a la Diputada OS ( qué no creo que la conozca ) entre el 2017y 2018 llegaron como 100 millones de pesos “independientes” al recurso etiquetado al presupuesto, PERO lo que ella NO dice es que no ha gestionado ni un PESO EXTRA ni para la compra de papel de baño ni de clips en todooooo lo que tiene viviendo como Legisladora, eso que también que lo diga pero prefiere ser una

mentirosa .

Otro dato: El municipio solo ( sin ayuda de ella ) , ha logrado llevar a diferentes dependencias Federales proyectos por una bolsa superior a los 3 mil

millones de pesos, de los cuales No se ha autorizado ni 10 pesos para Tampico, y Olga Sosa se ha hecho la sorda y ciega a estas peticiones, actuando con revanchismo político… Entonces es claro que OS es de los Diputados, que no sirve para nada en este país, es muy fácil hablar, mentir y Olgasanear,para buscar nadar de muertito y no dar resultados, pues es momento de que se ponga a trabajar y sino le gusta, que se vaya a su casa a rascarse la panza y le dé chance a su suplente .

Se nota que el hecho de que le queden menos días en el Congreso Federal ( GAD), la trae vuelto loca, pues imagínese son 200 mil pesotes que dejará de ganar y vendiendo calcetines tardará años, pero muchos años y no ganará ni una cuarta parte.

Y antes de pensar en querer repetir en la Cámara de Diputados, que diga : ¿ Cuantos drenes pluviales ha gestionado ? , ¿ Cuantas calles ?, ¿ Cuantos empleos temporales ?…Que responda !

Lo que si logro gestionar fue su lana para la compra de su depa de Velamar por 4 millones de pesos, ahí se la pasa olgasaneando, fresca como una lechuga, mientras todo mundo en la zona hace caravanas para protestar por este pésimo Gobierno Federal , que ella ha solapado al aprobarle todo.

Una cosa es cierta y muy cierta : Tampico y los Tampiqueños no le deben ni un vaso de agua a la flamante y pobre gestión legislativa de Olga Sosa .

Afortunadamente … Ya se va .

No se vale Chillar !