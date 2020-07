Columnas: Y de repente,México como Colombia por narcoviolencia Y de repente,México como Colombia por narcoviolencia

Las diferentes plataformas de televisión en México se han llenado en

los últimos años de series referidas

a las bandas de narcotraficantes. Y en la

pantalla estalla la violencia, los atentados, los balazos. Pero, bueno… es ficción,

aunque sea basada en hechos reales.

Lo malo se percibe cuando la realidad

rebasa a la ficción. El viernes 26 a las 6.38

de la mañana hora local en la elegante

calle de Paseo de la Reforma estallaron

miles de balazos en un atentado contra

el jefe de la policía de Ciudad de México,

capital de la república. Se usaron armas

de alto calibre. Y dicen las referencias

posteriores que la idea era romper el

cristal de la camioneta con blindaje 5

para tirar una bomba incendiaria contra

el jefe policiaco, por cierto, nieto del

secretario de la Defensa Nacional en el

sexenio 1964-1970 e hijo del prestigiado

político y experto en seguridad Javier

García Paniagua, precandidato a la presidencia de la república en 1981.

El escenario estratégico involucró

un contexto complejo: el encuentro en

los próximos días del presidente López

Obrador con el presidente Trump en la

Casa Blanca, la aprobación de Trump

de la Operación Python contra el Cartel

Jalisco Nueva Generación –señalado

como autor del atentado contra el jefe

policiaco–, el arresto y luego liberación

de los padres del capo conocido como El

Marro, jefe del Cártel Santa Rosa de Lima

que se dedica al millonario negocio de

extracción clandestina de gasolinas de

los ductos oficiales, la orden de extradición ya firmada para capturar y enviar a

los EEUU a Ovidio Guzmán López, hijo

de Joaquín El Chapo Guzmán, ya preso

de por vida en una prisión estadunidense

y la orden presidencial para enviar de

nueva cuenta a las fuerzas armadas a

combatir a los cárteles.

Hasta ahora, la violencia del crimen

organizado estaba localizada en unas

diez ciudades del interior de la república,

lejos de los estados de ánimo de los capitalinos. Pero el viernes 26 la violencia

del tableteo de las ametralladoras Barret

despertaron a una ciudad ajena a esa

violencia. En julio del año pasado hubo

un asesinato artero en un restaurante lujoso en el también lujoso centro comercial Artz del sur de la ciudad.

Las cifras oficiales han registrado aumento en la violencia criminal. El año de

2019 contabilizó 32,582 homicidios dolosos o violentos, una media de 90 diarios en todo el país. Para 2020 se prevé

que la cifra sea mayor. Y en una revisión

de cifras de diciembre de 2006 –año en

que el presidente Calderón autorizó la

participación de las fuerzas armadas en

labres de apoyo a la seguridad– a finales

de 2019 se han contabilizado más de

322,000 homicidios violentos en México,

una media de 23 mil al año.

De diciembre de 2006 a noviembre

de 2018, la estrategia fue perseguir delincuentes, confrontar cárteles y liquidar jefes criminales de las principales

organizaciones. El saldo fue aceptable:

el 85% de los capos fueron muertos,

arrestados o extraditados, pero las estructuras siguieron vigentes. El presidente López Obrador cambió la estrategia:

no perseguir capos y crear condiciones

para recuperar la paz, incluyendo el

cambio de giro de algunos delincuentes.

Su estrategia se denominó “construcción

de la paz”, reducida a su propia frase de

“abrazos, no balazos”.

El atentado contra el jefe de policía

de la capital de la república modificó el

escenario simbólico: presuntamente el

cártel número 1, el Jalisco Nueva Generación, habría atentado contra el funcionario. El asunto grave es que una semana

después del incidente no hay una versión

oficial que incrimine al CJNG y todo se

reduce a un tuit del propio jefe agredido,

minutos después del ataque, dijo que el

Jalisco Nueva Generación era el responsable. Por cierto, ese mismo cártel se

acreditó el asesinato de dos judíos en la

Plaza Artz a mediados del año pasado.

Los datos están dispersos, la información oficial es cuantitativa, las valoraciones oficiales son muy optimistas y el

ambiente de temor sube ante la escalada

de violencia. Las sociedades en las zonas

de conflicto aumentan miedos, muchas

zonas territoriales del país siguen controladas por cárteles, la fuerza del Estado

siempre mayor a la de los criminales ha

sido acotada por la estrategia de no perseguir capos. Las agresiones de cárteles

contra partidas federales de seguridad

son crecientes y la respuesta sólo es de

autodefensa. La capacidad económica

del Estado es menor a los requerimientos

para ofrecerles alternativas productivas a

los delincuentes.

El atentado contra el jefe de la policía

de Ciudad de México fue un punto de

inflexión en el activismo criminal. La

audacia de llenar el ambiente matutino

con el tableteo de las metralletas Barret

fue el aviso ruidoso de que los cárteles

están escalando la violencia en la capital

de la república, dejando un cuádruple

mensaje: es la sede del presidente de la

república, las armas son superiores a las

de los policías, la jefa de gobierno local

es una de las preferidas del presidente

López Obrador para sucederlo en el

cargo en 2024 y ningún ciudadano estará

tranquilo si el jefe de la policía es enviado

al hospital con varias balas en el cuerpo.

Las tres agendas de la crisis del gobierno actual siguen escalando negativos: la salud del coronavirus seguirá

hasta octubre y se unirá a la crisis de

influenza hasta marzo del año próximo,

la economía decrecerá -14% en este

año y tardará en reactivarse y ahora la

inseguridad llegó hasta la capital de la

república y tocó nada menos que al jefe

de la policía.

México ha entrado en una zona de

tensión, incertidumbre y decrecimiento económico que estará agitando los

tiempos políticos; elecciones de cámara

de diputados en julio del 2021 y votación

por revocación del mandato presidencial

en marzo de 2022. Y en 2024 se votará

presidente para el sexenio 2024-2030.