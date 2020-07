AMLO pide a burócratas compartir computadoras MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó esta mañana a los burócratas federales que compartan sus computadoras porque, dijo, debido a la corrupción en las adquisiciones, no se comprarán más. Durante su conferencia de prensa matutina hizo el señalamiento luego...

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó esta mañana a los burócratas federales que compartan sus computadoras porque, dijo, debido a la corrupción en las adquisiciones, no se comprarán más.

Durante su conferencia de prensa matutina hizo el señalamiento luego de que ayer se diera a conocer que la Secretaría de Economía (SE) está reduciendo al 75 por ciento los equipos de cómputo para el personal.

El mandatario reiteró que el plan de austeridad republicana es un “asunto de principios, no administrativo”. Agregó que los servidores públicos no pueden “estar pensando en ellos mismos” pues en el país hay varios asuntos prioritarios que necesitan atenderse.

“No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Primero, no va a suceder eso. Segundo, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos, acuérdense que queremos que los adultos mayores no se queden sin supervisión”, precisó.

Subrayó que los servidores públicos no se quedarán sin equipos de trabajo y que probablemente la persona que dio a conocer la noticia, lo hizo con la finalidad de desacreditar las decisiones del Gobierno.

“Tenemos que tener una idea general de las cosas, un servidor público no puede estar pensando en sí mismo. No se va aplicar, es que a lo mejor el que emitió el documento [sobre el retiro de computadoras] lo hace para que se desacredite al Gobierno porque todavía hay mucha gente en el Gobierno que vienen de la época o del periodo neoliberal, que entraron ahí por los trabajos que hicieron en las elecciones a favor de los candidatos y siguen pensando igual. Y ya se llevó a cabo un cambio. La austeridad va a continuar, que ni estén pensando que vamos a volver al derroche”, aclaró López Obrador.

“No, no va a pasar eso (que se queden sin equipos)”, dijo al mismo tiempo que pidió a los funcionarios “que se compartan más los instrumentos de trabajo”.

El día de ayer se dio a conocer que como parte de las políticas de austeridad impulsadas por el Gobierno federal, a partir del primero de julio la SE dio comienzo a la reducción del 75 por ciento de los equipos de cómputo asignados a su personal.

De acuerdo con los reportes, las computadoras que ya no sean requeridas y tengan el status de baja y retiro serán ofrecidas a los mismos empleados con un precio preferencial.

Dicha política, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020, deberá ser seguida por las entidades de la administración pública federal.

“La operación de compra-venta será efectuada directamente y a título personal entre el proveedor y el usuario. El equipo de cómputo se venderá en las condiciones en que se encuentra y no contará con garantía posterior”, dice la iniciativa.

Los equipos que serán colocados entre los trabajadores son de dos tipos: computadoras de escritorio marca Lenovo, con un precio de 2 mil 812 pesos con 50 centavos, y laptops del mismo fabricante, con un valor de 4 mil 500 pesos.

“Estaban mal acostumbrados” aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días sobre la declaración de Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de Morena, que insistieron en que las medidas que implementó el Gobierno federal en materia de austeridad fueron positivas para el Estado mexicano y sirvieron para generar mayor disciplina en las finanzas nacionales, pero aseguró que el recorte llegó a su límite.

Recordó que hay quienes dicen que el Gobierno no aguanta más austeridad, refiriéndose a las declaraciones de Ramírez Cuéllar presidente del partido político fundado por el tabasqueño, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien aseguró que el país debe recurrir a la línea de financiamiento que posee porque el recorte al erario ya no “aguanta más”.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA