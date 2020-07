AMLO se realizará hoy la prueba del Covid-19 AMLO sí se hará la prueba de COVID antes de viajar a EU, en donde se reunirá con Donald Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí se realizará la prueba para detectar si tiene COVID-19, previó a su viaje para reunirse con su homologo de EU, Donald Trump.

AMLO consideró irresponsable no someterse a la prueba de coronavirus, porque aunque no ha presentado síntomas, es necesario estar seguro de que no viajará enfermos y si es necesario, una segunda prueba en EU, no tendrá ningún problema, porque es por protocolo de seguridad.

“Sí me voy hacer la prueba de COVID el día de hoy por la tarde, ya mañana que den el resultado les informo, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio, no tengo problemas de respiración, entonces por eso no me la he hecho”, explicó López Obrador.

Hasta hace unos días el mandatario mexicano se negaba a practicarse la prueba para detectar el COVID-19, pues afirmaba que lo haría solo si presentaba síntomas de coronavirus, a pesar de que miembros de su gabinete y asistentes a la conferencia de prensa matutina han dado positivo al virus.

CON INFORMACIÓN DE CRÓNICA.COM.MX