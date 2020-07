Protestan obreros de Edinsa por falta de pago Llevan más de 8 semanas sin ingresos, hay represalias y temen despidos

PUEBLO VIEJO.- Más de 200 obreros de la empresa Edinsa Filial de la industria de plataformas Bosnor, se manifestaron exigiendo el pago de más de 8 semanas de trabajo que no se les han cubierto.

La citada empresa se ubica la altura del paso de lanchas del 106 en el sector Mata redonda, en donde mediante redes sociales se ven dictado que se realizaría una protesta alrededor de las 9 de la mañana de este lunes.

Fue así como los obreros se congregaron y al ubicar a los medios, se acercaron al cerco de la empresa para dar a conocer sus exigencias, señalando la total indiferencia por parte de sus jefes que no les han resuelto nada y su situación económica es prácticamente ya dramática.

Por el riesgo de represalias, los obreros omitieron sus nombres, pero fueron claros en señalar que se han violado sus derechos laborales, además de que son condicionados y hostigados que por exigir pueden ser despedidos de forma inmediata.

De esta forma varios de ellos indicaron que se les adeudan dan más de 8 semanas de pago y los casos varían ya que algunos tienen incluso pagos pendientes desde el año pasado, no se les han cubierto sus utilidades y en general la empresa ha incumplido totalmente con sus pagos.

Los obreros citaron que el ingeniero conocido como ‘Aurelio’ es el jefe del proyecto, el cual es una persona prepotente a la cual no se le puede ni siquiera comentar el tema, porque de inmediato les indica que si no les parece, las puertas están abiertas para que se vayan.

Indicaron que por ello quieren que la situación llegué oídos de los jefes superiores para que conozcan lo que está sucediendo al interior de la empresa, la cual solamente les argumenta que Pemex no les ha pagado por el proyecto y que por eso no tienen dinero y que si no les parece pueden renunciar.

Dieron conocer que durante este periodo muchos han empeñado sus aparatos como pantallas equipos de sonido y otros se han visto obligados a solicitar préstamos por los cuales están pagando altos intereses para llevar el alimento a sus familias.

Los obreros en su mayoría padres de familia indicaron que solamente están exigiendo lo justo que son gente trabajadora, que no han tomado alguna actitud rebelde o violenta porque quieren llegar a un arreglo, lo único que quieren es que se les pague por lo que han trabajado.

Manifestaron que por ello realizan una protesta de brazos caídos y no están laborando incluso retiraron las escaleras de las plataformas para que nadie suba laborar indicando que estas obras ya tienen un avance de 90% y eso ha sido gracias a su trabajo.

Citaron que la situación de sus compañeros en otra filial de esta empresa que se ubica en El Paso Padilla perteneciente al grupo ‘R’ enfrenta una situación complicada y a muchos de ellos ya los han despedido.

Por ello dijeron, que aunque no tienen sindicato se reunirán y esperan tomar la empresa durante la mañana del martes evitando el ingreso de cualquier funcionario esto a medida de protesta para exigir lo justo y no de dejar que sigan violando sus derechos laborales.