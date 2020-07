Ayuda para salvar riñón de Carmen La joven estudiante perdió un riñón y debe someterse a una costosa operación para salvar el segundo, requiere de apoyo económico

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En medio año y tras un doloroso y costoso proceso, Carmen Rodríguez perdió su riñón izquierdo y lucha para rescatar el derecho, por lo que necesita una operación costosa en menos de dos meses.

De forma fluida, a pesar de traer dos catéters conectados, la estudiante de derecho platica qué la pesadilla inició en febrero, con un dolor en el abdomen que no la deja dormir.

«Me dolía demasiado y tenía hemorragia, así fui con el doctor, quién me dijo que era porque tenía piedras en los riñones, por lo que me dio tratamiento, además me recomendó tomar unas hierbas entre otros remedios caseros» La joven originaria del ejido del Carmen explicó que siguió el tratamiento al pie de la letra, incluso cambio su alimentación y tomó más agua de lo que acostumbraba, por lo que pensó que todo iría bien. «Al principio de junio regresó el dolor en el abdomen, un doctor me dijo que era infección en el intestino, pero yo ya no podía ni dormir traía mucho vómito y el dolor era muy fuerte»

Fue cuando Carmen con ayuda de su mamá decididó cambiar de médico y valorarse con otro doctor qué le solicito realizarse unas radiografías y hurografia.

Lamentablemente estas arrojaron qué no funcionaba uno de sus riñones y el otro tenia problemas por una piedra qué estaba en su interior por lo que debería analizarse con un hurólogo operarse.

«Me operaron a principios de julio, pero no me pudieron retirar la piedra de mi riñón derecho porque mi huretero esta´ muy estrecho y el doctor no quería lastimarlo y que también perdiera ese riñón» Fue entonces en otra operación cuando le colocaron dos catéters a Carmen para que les ayudara a trabajar al riñón funcionando y al otro.

Para ese entonces Carmen y su familia han gastado más de 100 mil pesos en consultas, operaciones y exámenes, y lamentablemente aún tiene que someterse a otra operación con valor de 50 mil pesos en menos de dos meses para que pueda rescatar su riñón derecho.

Por ello Carmen y su familia, piden ayuda a la población en general, así como estudiantes de la Universidad vizcaya para juntar recurso y someterse a la operación.

Si usted desea ayudar a Carmen, lo puede hacer a través de un deposito a la tarjeta 5579 0701 0780 2095 del banco Santander o comunicarse al 8341491082. Además también se creo la página https://donadora.org/apoyemos-carmen