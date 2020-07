México solicita igualdad para la vacuna contra Covid México presentó una iniciativa ante la ONU para lograr una distribución equitativa, en el momento en que esté lista la vacuna contra covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 895 nuevos decesos por covid-19, en México se elevó a 32 mil 14 el número de defunciones; 6 mil 258 son los contagios más recientes de coronavirus, por lo que el acumulado se incrementó en 262 mil 008.

Actualmente existen 26 mil 557 casos activos, en su mayoría en la Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato. 163 mil 646 personas se han recuperado de la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2, reportó la Secretaría de Salud en su comunicado técnico diario.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

De acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave),Tabasco registró 78 por ciento de ocupación en camas generales, frente al 45 por ciento de ocupación nacional promedio. Nayarit registró 74 por ciento y Nuevo León 70.

En camas con ventilador, el promedio nacional de ocupación es de 38 por ciento.

En contraste, Baja California reportó 63 por ciento, Nuevo León 55 por ciento y Tabasco y Estado de México reportaron 52 por ciento.

MÉXICO SOLICITÓ A ONU EQUIDAD EN ACCESO A VACUNA

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el Gobierno de México, a través de su embajador permanente, Juan Ramón de la Fuente, presentó una iniciativa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para lograr una distribución equitativa, en el momento en que esté lista la vacuna contra covid-19.

Dicha propuesta, que ya fue aprobada por mayoría de votos, se realizó ante la posibilidad de que países con capacidad económica quieran comprar el mayor número de inmunizaciones y se produzca una especulación en el mercado internacional.

«Esta iniciativa es para que organizaciones internacionales, concretamente la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, tuvieran un papel activo para buscar que no exista especulación económica y comercial que produzca desbalances.

«Desbalance quiere decir, que quien tenga dinero para pagar lo va a tener y quien no tenga para pagar no lo va a tener, a pesar de que la necesidad no corresponda con ese mapa de poder económico”, explicó.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR