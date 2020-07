Columnas: El Resbalón Ni el Covid detiene el hambre de Don Lupe

Se nota que el ex alcalde de Madero, Don Lupe Galvan, quiere jugar unas venciditas con el Coronavirus y andan realizando reuniones por todos lados, el señor anda desatado y cuidado, no se lo vaya a llevar la calaca.

Siempre presume que trae la “bendición” de la capital del estado, dice que es muy cuate del Number one, pues ya ve que coincidieron en la Cámara de Diputados locales.

Don Lupe, quien la neta, primero se encargo de crucificar a todos los traidores que se fueron a Morena y para que él nos saliera con su domingo siete y se pintara de azul ( ósea se sumó a la fila de los traidores ) primero anduvo de tapado, pero ahora el señor anda como reyna de primavera, por todos lados, buscando mostrarse como operador.

Pero la verdad, esta mal que políticos como el ex presidente municipal que con tal de querer quedar bien con el jefe de jefes, anda jugándole al valiente, por qué hay fotografías ( con las cuales lo han ventaneado) con más de 15 personas y donde se observa que Don Lupe se da el lujo de quitarse el cubre bocas y pasarse por el suelo las medidas preventivas …

Ni de broma crean que tiene posibilidades para ser nuevamente candidato ( él es de la vieja guardia, que ya no quiere ver el electorado ni en pintura ), sus tiempos ya pasaron y al parecer estas campañas del año que entra será de los “chavos” y pues , él ya anda en otras ligas.

No sé realmente cuantos años tenga el ex presidente de la urbe Petrolera, lo que es un hecho es que pasa de los 60 ( y hasta ahí dejamos el tema de la edad, digo para no meternos en broncas) por lo que es parte de los sectores vulnerables del COVID y por eso debería de estar en cuarentena.

Pero me queda claro que el hambre por el poder , es el hambre y eso es lo que ha generado que busque mostrarse como el mandamás en Madero, lo cual le queda muy grande, si al caso Don Lupe representa 2 mil votos y eso contando a sus ahijados, sobrinos y sus mascotas .

Ojalá que la población realice su denuncia y le manden la patrulla, para que también sea “piso parejo” y a él también le den su jalón de orejas cada que realice reuniones y le valga un cacahuate el respetar las medidas preventivas .

ANDAN EN FRIEGA LOS DIPUTADOS LOCALES DEL PAN.

El Presidente Municipal de Tampico, Chucho Nader, hizo madrugar a 4 diputados locales azules: Joaco Hdz Correa, Rosa González, Karla Mar y Miguel Gomez Orta, llegaron antes de las ocho de la Mega madrugada al paso de lanchas del humo.

Todos los legisladores llegaron medio modorros, pero aunque todavía traían ( uno que otro ) los ojos hinchados y él almohadazo, ninguno de ellos pudieron disimular sus ganas de salir en la boleta en el 2021, algunos buscarán ser alcaldes por la zona sur y otros se van a querer mantenerse en la nómina del Congreso local, otros irán en buscar de brincar a la Cámara de Diputados Federales y eso es muy válido.

Solo que ellos podrán querer; lo cierto es que la decisión será del electorado, quienes decidan si los califican positivamente o los mandan con una patada de regreso a sus casas.

Mientras tanto, todos ellos, se colgaron ayer del trabajo y él riting que tiene Don Chucho Nader.

QUE DIPUTADOS SE PONGAN LAS “PILAS”.

Ayer sacudió a la administración maderense un “tijeretazo” de parte de Don Andrés Manuel López Obrador por 9 millones de pesos mensuales, ajuste que pega y le duele al municipio, Por que finalmente

lana, es lana .

Y seguramente a los legisladores, Federales, Olga Sosa y Erasmo Gonzalez, les cayó la pedrada el mensaje De Adrian Oseguera ( durante un evento ) de que se “pongan las pilas” y la neta es que no hacen nada , no movieron ni un dedo para defender a la urbe de las tijeras de la Secretaría De

Hacienda.

El alcalde les está diciendo que hagan su chamba y tiene toda la Razón, ahora la comuna tendrá que ajustarse el cinturón en un momento de crisis donde los impuestos e ingresos propios se han desplomado.

Hasta el tesorero, Carlo González, ayer salió de su búnker y realizó una rueda de prensa.

Neta, ojalá estos dos legisladores se pongan las pilas y desquiten su salario que se les paga del dinero del pueblo.

Recuerde : No se vale Chillar !