Se endeudan para pagar la luz Comerciantes del paso del humo en complicada situación

PUEBLO VIEJO.- Comerciantes del Paso del Humo enfrentan una situación muy complicada, debido a los altos costos del servicio eléctrico, el cual los ha llevado muchos casos a endeudarse para poder pagarlo.

Miguel Reyes del Ángel, propietario de un restaurante en este sector, manifestó que estos giros son de los más afectados, ya que han tenido muchas restricciones para poder trabajar y esto los ha tenido con ventas totalmente desplomadas.

Dijo que el bimestre pasado no logró reunir los 4 mil 500 pesos del servicio de electricidad, por lo cual de inmediato realizaron el corte y al verse en una situación desesperada, tuvo que solicitar un de un préstamo para poder pagar.

Manifestó que por ser un giro comercial, prácticamente se les duplica el pago de la luz y en este periodo no habido ninguna consideración para ellos y la CFE es implacable, llegan y cortan

Refirió que otros giros también están siendo afectadas, sólo tiendas como misceláneas o comercios de abarrotes son los que no han cerrado por considerarse indispensables, estos han tenido la fortuna de poder lidiar con los pagos.

Pero en el caso de los restaurantes, la situación ya ha sido dramática indicando que para el pago del bimestre que viene apenas tiene reunidos 2 mil pesos y está preocupado porque el costo rebasa los 4 mil.

«Con esta situación imagínate, cómo vamos a pagar 4 mil pesos, si no tenemos ventas, aparte tenemos que comprar marisco, vienen los del pescado, comprar refrescos, tienes que seguir invirtiendo y luchando pero no hay ventas’

Refirió por último, que el cierre de comercios en Tampico el pasado fin de semana, prácticamente no le sirvió de nada ya que no hubo transporte y mucha gente no pudo movilizarse para ir a sus negocios.