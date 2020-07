Columnas: LA TALACHA «Gracias presidente Trump»

¿Por parte de México, hay algo qué agradecerle a Donald Trump?, la respuesta es Nada.

Hasta el aplaudidor más recalcitrante del presidente gringo, afirmaría que no.

Los mismos chairos que se desgarran las vestiduras defendiendo a Andrés Manuel, tienen bien claro que el inquilino de la Casa Blanca, es un tipo que no es de fiar y que ningún mexicano bien nacido tiene porque ir a plantarle cara y decirle gracias, cuando desde el inició de su campaña por la presidencia de los Estados Unidos, solo ha tenido expresiones racistas y de desprecio hacia los mexicanos y hacia la comunidad latina.

Por eso, cuando se ve y se escucha al presidente Andrés Manuel López Obrador ir la capital estadounidense y decirle «gracias» a Donald Trump por que «solo hemos recibido de usted, compresión y respeto», sonroja y enoja a muchos mexicanos.

El encuentro de Trump-AMLO que ocupó este miércoles todos los espacios noticiosos de México y Estados Unidos, y que seguramente será motivo de discusión los próximos días, debe analizarse desde una óptica objetiva, porque seguramente habrá opiniones de «liberales y conservadores», aplaudiendo o descalificando este evento.

Llama por ejemplo la opinión de Porfirio Muñoz Ledo, quien afirma si desparpajo que el discurso del presidente López Obrador «fue una proeza diplomática» donde el mexicano se volvió a poner la banda presidencial, por que no habló como un líder de un partido sino como un Presidente que llama a la unidad.

Algunos entienden el incienso de Muñoz Ledo, por que aseguran que él participó en la confección del discurso. Lo que sí es cierto es que ni AMLO, ni Trump, dijeron en sus discursos lo que ellos creen y piensan y se tuvieron que ajustar al discurso protocolario, en donde todo lo que se diga y se exprese debe ser «políticamente correcto»; es decir, discursos hipócritas que se cuidaron al máximo. Trump tenía que sacarle juego electoral a la visita del mexicano, y

AMLO tenía que ser cuidadoso en no caer en el juego del mandatario gringo. Sin embargo, finalmente cayó al deshacerse en el elogios innecesarios hacía él.

Cuando el discurso de AMLO se refirió a los alcances y logros que va a tener para Mexico-Estados Unidos y Canadá el T-Mec, fue correcto y preciso; incluso cuando hizo las analogías históricas de Lincoln y Juárez, de Roosevelt y Cárdenas; pero desbarró cuando se tiró al piso con los agradecimientos al presidente Trump.

*.-«En vez de agravios hacia mi persona y, lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted, comprensión y respeto»

*.-«Quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos».

*.-«Presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19.2

*.-«Estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto».

*.-«¡Que viva Estados Unidos de América!.

Esta parte del discurso del presidente mexicano, era lo que justamente Trump necesitaba para su campaña, tanto que este mismo miércoles, el equipo de campaña de Trump usó para responder a Joe Biden quien cuestionó el lenguaje racista del republicano para fustigar a los mexicanos.

Esta visita de AMLO a EUA, seguirá dando mucho de que hablar, para bien y para mal. Aunque los analistas más serios, siguen pensando y afirmando que lo más sensato es que el mexicano no hubiera ido a ese encuentro, pero el hubiera no existe y ya todo está hecho. Ahora los lopezobradoristas y el mismo tabasqueño lo que más deben desear es que Trump gane la reelección, y no le suceda lo que a Carlos Salinas de Gortari, cuando le apostó todo a George Bush, y Bill Clinton jamás se lo perdonó y la relación entre México y EUA en ese sexenio fue de muchos desencuentros.

Por lo pronto, Joe Biden ya mandó su mensaje de desacuerdo con esta visita.