Piden a Netflix borrar la película ‘365 Días’

MÉXICO.-Al estreno de «365 Días» en la plataforma Netflix lo acompaña la polémica. Sin importar que es una de las más reproducidas en la citada plataforma, se acusa que la película glorifica el abuso sexual, promueve el «síndrome de Estocolmo» así como otras formas de violencia de género.

‘365 Días’ o ‘365 DNI’ es una de las películas más reproducidas de Netflix por el contenido sexual que, en comparación, ‘50 Sombras de Grey’ y la trilogía de Christian Grey no mostró.

La cinta polaca -una adaptación de la novela homónima de Blanka Lipinska- muestra el secuestro, abuso y el desarrollo del Síndrome de Estocolmo de Laura (Anna-Maria Sieklucka) a manos de un mafioso llamado Massimo (Michele Morrone).

¿Por qué piden el retiro de ‘365 Días’?

La cinta expone de forma explicita el abuso sexual al que somete el mafioso a una sobrecargo. La historia desarrolla la obsesión de Massimo hacia Laura luego de haberla visto en una playa, decide secuestrarla y darle 365 días para que se enamore de él.

Este argumento ha molestado a cientos de usuarios en redes sociales que han solicitado su eliminación del catálogo de Netflix. La petición en Change.org suma ya más de 66 mil firmas.

La petición argumenta que se glorifica el abuso a la mujer en diversas formas -física y psicológica- y también al Síndrome de Estocolmo. La gravedad del asunto, apuntan, es que Netflix es una plataforma de fácil acceso para jóvenes y menores de edad.

La petición llegó luego de que la cantante Duffy se mostrará en contra de esta cinta en donde declaró que la película de Bárbara Bialowas erotiza el secuestro y distorsiona la violencia sexual y promover el tráfico al convertirlo en una película “sexy” e incluso usuarias de Twitter le han escirto al actor Michele Morrone que las secuestre.

