Tiene Madero 206 fosas para víctimas de Covid-19

MADERO, TAMAULIPAS.-En el cementerio de Las Chacas de Ciudad Madero, se encuentran concluidas 206 fosas que serán destinadas para sepultar a las personas que mueran por Covid-19, afirmó el alcalde Adrián Oseguera Kernion.

Con base en datos de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, en la Urbe Petrolera han ocurrido 34 decesos por Covid y se tienen confirmados 820 casos, de los cuales 489 se han recuperado, aunque hay 250 sospechosos.

«Ya están listas las fosas, esperemos no ocuparlas y que se recuperen pronto los que tienen este virus, además esperemos que no haya más muertos en ninguna parte», puntualizó.

Al realizar trabajos de fumigación en la colonia Jardín 20 de Noviembre, también indicó que el crematorio del Sistema DIF también se ha utilizado para las víctimas de la pandemia, pero que no está saturado.

El personal del crematorio fue capacitado por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarias (Coepris), ya que es uno de los autorizados para realizar la cremación en la contingencia.

«El crematorio no se ha saturado, pero sí se ha utilizado y nos coordinamos los tres municipios en usar los crematorios, son palabras muy fuertes, pero esa es la realidad», destacó el mandatario.