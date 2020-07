Una confesión no basta EL PATINADERO

Tras la denuncia por actos de corrupción de algunos ex funcionarios cercanos al ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y la detención del ex gobernador de Chihuahua de CÉSAR DUARTE, se dan posturas idénticas de la dirigencia nacional del PRI y la de Tamaulipas al desmarcarse de su actos de saqueo y exigir que enfrenten la justicia.

La detención de DUARTE se llevó en Estados Unidos y fue como un regaló el gobierno americano al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con motivo de su visita.

En Tamaulipas, las autoridades ministeriales andan en la búsqueda de CRISTOBAL ROSALES, el ex sub secretario de egresos, además del ex tesorero JORGE ABREGO ADAME y el ex director de pagos, JORGE CONTRERAS CHÍO.

ABREGO ADAME quien está enfermo de un cáncer muy avanzado, era el tesorero solo en el papel, pues el verdadero dueño del presupuesto era CRISTOBAL, quien decidía a quien pagar, cuando hacerlo y de qué manera facturar todo el ejercicio presupuestal, rindiendo cuentas al ex gobernador EGIDIO.

CONTRERAS CHÍO, nos aseguran hasta hace algunas semanas estaba en ciudad Victoria, de hecho confiaba salir del problema, pues negociaba su libertad con las autoridades estatales, colaboraba con las autoridades respecto al desfalco de dos mil millones de pesos.

El ex director de pagos nos dijo meses atrás que atravesaba por una difícil situación económica, pues al terminar el sexenio, perdió su empleo, pero además de que el ex gobernador EGIDIO no les dio bono de salida y sus ahorros los estiraba al máximo.

La llegada de EGIDIO al poder significó el principio del fin del sistema priísta en la entidad, pues llegó en medio de recelos, enconos y el terrible asesinato de su hermano RODOLFO. Tiene razón en desconfiar, pero se le pasó la mano, aniquiló la clase política en la entidad y al priísmo.

A la perdida de la gubernatura seguía controlando lo que quedaba del PRI, impusó a dos dirigentes estatales y palomeo candidaturas a diputados, también plurinominales locales, como federales.

Es mucho el recelo que los priístas pudieran tener de EGIDIO, por eso no extraña que el presidente del PRI en la entidad, EDGAR MELHEM SALINAS se haya desmarcado de los ex funcionarios estatales que hoy son buscados hasta por la Interpol por diversos delitos que provocaron grave daño al erario estatal.

MELHEM no es nuevo y sabe que los acusados no se mandan solos, atendían instrucciones superiores y el reparto de las ganancias se quedaba en algunas cuantas cuentas.

“La Ley debe aplicarse a quien haya cometido ilícitos, sin importar a que administración estatal o municipal haya pertenecido”.

MELHEM tiene razón en el combate a la corrupción, no es válido decir que es venganza política o terminó un pacto de no agresión, los tiempos establecen que políticos y servidores públicos deben responder por sus pecados, no es como en la iglesia, la confesión no basta, además debe quitarse los estorbos.

En Tampico, el alcalde CHUCHO NADER entregó 122 concesiones a locatarios del Nuevo Mercado, con lo que suman ya 450 títulos otorgados a los comerciantes, quienes próximamente estarán en condiciones de ocupar el espacio que les corresponde en este moderno centro de abastos.

CHUCHO dijo que este es el quinto evento de entrega de concesiones para los locatarios que convertirán el Nuevo Mercado en un factor de desarrollo, crecimiento y consolidación económica de Tampico y de toda la zona conurbada, pues su operación generará mayor derrama económica y fortaleza turística.

