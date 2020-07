Realizan «caravanas» de vigilancia en colonia de Ciudad Madero En el día hacen simulacros y estos consisten en que tocan silbatos o alarmas, con la finalidad de estar coordinados para una emergencia real.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Debido a que los robos y asaltos han aumentado durante la pandemia, vecinos de la colonia Jardín 20 de Noviembre se organizaron para realizar rondines de vigilancia en automóvil durante la noche.

La residente del sector Juanita Montes de Oca Hernández, comentó que en el día hacen simulacros y estos consisten en que tocan silbatos o alarmas, con la finalidad de estar coordinados para una emergencia real.

«Hay mucha inseguridad, de hecho los vecinos nos hemos coordinado en hacer rondines porque no hay vigilancia y hacemos rondines en las noches, hacemos simulacros durante el día para tratar de bajar un poco esa situación, sabemos que la situación debido a la contingencia es difícil, pero no por eso vamos a dejar que entren a nuestras casas».

En este sector considerado como residencial, ocurrían hasta diez robos o asaltos al mes y por tal circunstancia un promedio de 150 vecinos se organizaron para colaborar en la vigilancia.

«Tenemos nuestros circuitos, por decir esta cuadra es un circuito, pero también tenemos nuestro chat general donde son como 150, queremos que sean más, pero hay personas que a lo mejor no manejan el WhatsApp, pero igual apoyan».

Otra medida que han hecho es que los robos son denunciados ante la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Tamaulipas, ya que antes no tenían la cultura de la denuncia.

«Eran robos en pleno día antes de la pandemia, vamos a decir que a lo mejor unos 10 al mes por que lo que pasa normalmente es que nosotros no denunciamos, entonces lo que estamos tratando ahora es denunciar y hablar al 911 (…) definitivamente no hay policías, no hay vigilancia».