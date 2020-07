Tiktokers le declaran la guerra a Trump El movimiento agarró fuerza gracias a un usuario que se animó a dar un discurso tipo Corazón Valiente, pero en versión centennial digital.

ESTADOS UNIDOS.- La app del momento se ha convertido en mucho más que una plataforma para coreografías de 15 segundos, memes de Esperancita o videos del primito de Watt Sopa. Resulta que la comunidad gabacha de TikTok se convirtió en una especie de revolución Centennial en la política: miles de usuarios se enlistaron en una guerra digital contra Donald Trump… y todo porque su gobierno amenazó con prohibir esta aplicación procedente de China.

Sí, las elecciones gringas todavía están lejos —programadas para noviembre de este año—, pero los jóvenes activistas están pegándole al gobierno de Estados Unidos donde mejor saben hacerlo: en las redes sociales.

La revista TIME reporta que miles de usuarios de TikTik han buscado la manera para llenar de malas calificaciones y malas revisiones la aplicación oficial de Donald Trump para la campaña presidencial de 2020, en una práctica que se conoce como reviewbobing o bombardeo de reseñas.

¿Qué tan masivo ha estado el asunto? Pues hasta el momento van más de 272 mil reseñas negativas y la app del presidente gabacho tiene una calificación de 1.2 estrellas. Ouch.

El movimiento agarró fuerza gracias a un usuario que se animó a dar un discurso tipo Corazón Valiente, pero en versión centennial digital.

Un chavo llamado DeJuan Booker —cuyo usuario en TikTok es @unusualbeing—, se grabó para la cámara explicando la situación contra el gobierno de Donald Trump. En el mismo video explicó la estrategia para darle reseñas negativas a la aplicación electoral y animó a su millón de seguidores a unirse en la batalla. “La Generación Z no se va a ir sin una batalla”, explicaba. “Vayamos a la guerra”.

Resultados… ¿no tan positivos?

Como verán, si le pusieron una verdadera revolcada a la aplicación de Donald Trump con miles de reseñas negativas… pero, eso ha tenido otros resultados.

Algo con lo que no contaban los jóvenes usuarios de TikTok —ay, lo escribí como abuelito— es que necesitan descargar la aplicación para darle malas calificaciones. Entonces, este movimiento masivo ha ocasionado que el software del presidente se encuentre entre las apps más descargadas en las últimas semanas.

Esta aplicación, por cierto, es una importante apuesta electoral de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos ha dicho que Facebook y Twitter están en su contra, por lo que, estas redes sociales no son las consentidas de los seguidores recalcitrantes del presidente. Entonces, esta app es una manera de acercarse a ellos: pidiendo donaciones, mandando mensajes directos e informándoles de todos los eventos proselitistas.

¿Y por qué empezó el pleito con TikTok?

No, no es represalia de los memes o porque a Donald Trump no le salen los pasitos de baile… en realidad, el pleito es parte de las malas relaciones diplomáticas con China.

Hace unos días, las más altas autoridades de Estados Unidos acusaron a TikTok de ser una herramienta utilizada por el gigante asiático para vigilar y difundir propaganda entre sus jóvenes ciudadanos.

“Nos estamos tomando esto muy en serio (…) Con respecto a las aplicaciones chinas en los teléfonos celulares de las personas, puedo asegurarte que Estados Unidos también hará lo correcto, Laura. No quiero adelantarme al presidente, pero es algo que estamos viendo”, comentó Mike Pompeo, secretario de Estado, en una entrevista con Fox News.

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS