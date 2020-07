Conductor pide llorando que detengan la rapiña El conductor de un camión que volcó en las cercanías de la costa entre Barranquilla y Cartagena, suplica que no le roben, pero pobladores lo hacen a punta de machete

COLOMBIA.- Desafortunadamente, los saqueos se dan en todas partes del mundo, pero en esta ocasión el que ocurrió en Colombia está dando la vuelta al mundo.

El conductor de un camión de pescado que volcó en las cercanías de la costa, en la carretera, fue amagado por los pobladores, quienes saquearon la mercancía, a pesar del llanto del conductor.

“El carro no es de ninguna empresa. Todo eso es mío, lo poco que me quedaba me lo robaron, yo les decía que me ayudaran y varios me amenazaron. Es triste todo”, dijo el dueño del vehículo de pescado.

Las autoridades señalaron que ya investigan para establecer quienes son los responsables de saquear el camión que se volcó en la Vía Mar y transportaba una carga de 950 kilogramos de pescado.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor perdió el control del vehículo debido a que se estalló una de las llantas traseras y posteriormente se volcó.

🤦🏽‍♂️¡Vuelve y juega! Esta vez fue en la población de Arroyo de Piedra, vía Barranquilla – Cartagena, donde un camión llevaba pescado y se volcó en la carretera. 😮De inmediato la comunidad fue a saquear la mercancía. 📹: @HENRYFOREROJ pic.twitter.com/6IcoJEVpIB — Romario Quintero R (@RomarioQR) July 9, 2020

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR