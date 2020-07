Columnas: EL RESBALÓN Quiere Gustavo Larrea prostituir Movimiento Ciudadano

El constructor, Gustavo Larrea, por cierto empresario porteño medio fresa ( pero fresa pobre ) se ha obsesionado con adueñarse del Partido Movimiento Ciudadano en Tampico, y hasta ha comprado conciencias para ir logrando su meta, mostrándose como él “súper héroe” que salvará este organismo, cuento viejo que no se lo compra ni un Niño de kínder .

Se trata de un chavo que de repente un día se levantó y se despertó con la idea de ser político, cuando ni siquiera sabe si este organismo es de izquierda o derecha, él lo único que tiene claro es que le puede sacar y mucho provecho económico, quiere lana y mucha lana por medio de contratación de obras .

Como los ladrones, a escondidas, ha empezado a instalar una oficina de Mc en la colonia Sierra Morena, ahí por dónde hay un banco ( donde por cierto venden unos tacos muy sabrosos y famosos de barbacoa) una zona nice, sólo que se nota que este chavo no sabe qué Movimiento Ciudadano, su raíz no es un partido fresón , es un partido de izquierda y de lucha, hay que mandar a este muchacho a un curso express a las escuelas de cuadros para que se ponga a estudiar, por qué le aseguro que si le preguntamos ¿ Quien es Dante ?, peligro piense que es el payaso Brozo, sin

máscara y sin maquillaje.

Llegó a la brava, al mundo político; disfrazado de dirigente del partido Movimiento Ciudadano, mostrándose como líder cuando no le alcanza su trabajo ni para dirigir un sindicato de albañiles, con todo respeto para mis amigos los albañiles y sus

liderazgos.

Tiene varios meses que ha buscado atraer los reflectores; dicen – dicen que ha sido proveedor de obras en algunas administraciones locales y el propio Gustavo Larrea presume que le ha tocado ser muy allegado y consentido de alcaldes de Madero ( donde es más conocido que en Tampico) y se le relaciona con un ex presidente municipal porteño , del cual no voy a decir su nombre , pero es él más chaparrillo que hemos tenido en la alcaldía , tan chaparrito que no alcanzaba ni la silla del despacho oficial, sus zapatitos le quedaba

volando.

Es un empresario que le gusta salir mucho en algunas grillas, se la ha creído de más , piensa que con haber comprado la conciencia del “más cabrón, qué bonito “ ( Gustavo Cárdenas) , tiene el partido en la

bolsa.

Es cierto que sus dos dirigentes locales de MC han fallado: Nestor Luna, quien actualmente dobletea como regidor de Tampico pasó de ser un “Pit Bull” en el Cabildo porteño, ahora aparece en las grabaciones de la tele cómo un gatito, sumiso y callado. Y también es correcto qué Paco Sigala tiene a todos sus hijos trabajando en el municipio, pero hay que reconocerles qué ellos dos : solos y sin recursos, son los que han sacado adelante a MC, pocos o muchos votos, el partido vive por ellos y su gente, hay que decirle a GuS , que no hay que ser mal agradecidos .

Sabrá Gustavo Larrea cuantos alcaldes hay de MC en el País ? o ¿ Cuantos Senadores ?, es claro que no ! , pero pregúntele si conoce los procesos de licitación de los municipios ? Y les aseguro que saca 10.

Mientras Gustavo Larrea, solamente se está quedando con el membrete y una oficina, pero esta sólo como el Can .

Hace unos meses trató de ser el “buena gente” organizando una entrega de despensas, donde en plena rueda de prensa se le preguntó que si no tenían ninguno de los

Organizadores un interés político con esta acción y él ( en específico y está grabado ) dijo que NO… pues MINTIÓ .

Ahora hay que preguntarle y que lo jure ( mínimo por el osito Bimbo ) que al apoderarse de este partido no buscará ser proveedor del municipio con su constructora ?

Se nota que ese es todo su “show” el querer ganar dinero a lo fácil , quiere prostituir a este partido y pues imagínese es cuate del “más cabrón, qué bonito” , un vividor y pillo de la política Tamaulipeca.

NO PiERDAS DE VISTA A AZAEL PORTiLO.

El dos veces regidor de Madero, Azael Portillo Alejo, quien además tiene una carrera sindical con los trabajadores del municipio se mantiene velando por los intereses de su gente y también atendiendo las peticiones como apoyos de líderes de colonias.

Es un Chavo conocido, empresario, y qué ha agarrado mucho colmillo las dos veces que ha participado en los cabildos, y que además no lo dice, pero le gusta ayudar a las asociaciones de causas nobles, y no le interesa salir en la foto de la sección de sociales de los periódicos; solo busca darle la

Mano, a quien se lo pide.

Es profesionista y se mantiene como uno de los jóvenes de mayor representatividad y permanencia en esta ciudad, siempre busca la trincheras para estar apoyando, sin buscar la Foto para el face .

Tiene un currículum de experiencia y de trabajo, y eso pronto le estará dando resultados en su vida laboral, así es que no lo pierda de vista.

HOY HAY UNA COMAPA QUE DA LA CARA Y RESPONDE DE INMEDIATO.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Zona Conurbada, se ha transformado de forma y de fondo, a siete meses de estar al frente de la Gerencia General; Jorge Rivera.

Chequen las redes sociales de la Comapa

, por lo menos cada hora suben información de fugas reparadas; de avisos de cortes en el suministro de agua ( para que no le llegue de sorpresa a la gente ) demostrando que toman el “toro por los cuernos”, antes el tema de una fuga era intocable y hoy se atienden de cara, buscando darle una respuesta lo más rápido posible a la población.

En este organismo se han realizado cambios, para bien, se ha terminado con algunos vicios con el personal, aunque todavía les faltan otros , se ha buscado mantener la productividad y los resultados para mejorar la calidad del servicio, y responder satisfactoriamente a la encomienda del Gobernador del Estado, Francisco Garcia Cabeza de Vaca.

Están trabajando de lleno y parejo, tanto en los municipios de Tampico, como de Madero, se tiene como prioridad a los usuarios de esta dependencia.

Hoy es una Comapa con resultados y cercana a la gente.