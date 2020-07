Usan robot para buscar a Naya Rivera en lago

CALIFORNIA.- Ante los nulos resultados en la búsqueda del cuerpo de Naya Rivera, autoridades del condado de Ventura ahora están utilizando un robot mecánico para detectar objetos en la profundidad del Lago Piru.

Oficiales emplean un vehículo operado remotamente, el cual contiene una cámara que les permite ver claramente en bajo el agua sin necesidad de sumergirse.

Además del robot, están utilizando sonido de barrido lateral, perros policía y un equipo de buzos profesionales.

Naya Rivera desapareció la tarde del miércoles mientras se encontraba paseando con su hijo.

2/2 Here’s an example of the underwater visibility at a 30-foot depth in Lake Piru. pic.twitter.com/YGNNUdmPQ4

1/2 Here’s the ROV used by @TulareSheriff in the search for Naya Rivera at Lake Piru today. This is one of many resources being used, along with side scan sonar, dogs, and divers. pic.twitter.com/LkeI04HIMJ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 11, 2020