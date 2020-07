Así sería el regreso a las aulas Sólo si para el mes de agosto los semáforos epidemiológicos están en verde, podría confirmarse el reinicio de las clases presenciales, pero además, se planea un estricto protocolo para evitar brotes en los planteles

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-A poco más de un mes de que inicie el próximo ciclo escolar, empiezan a conocerse algunos detalles de cómo sería el regreso a las aulas para millones de estudiantes de todos los niveles, quienes dejaron de asistir a los planteles desde mediados de marzo.

Lo primero que ha informado la Secretaría de Educación Pública es que la fecha del 10 de agosto para iniciar con cursos de actualización, no puede considerarse segura, pues todo depende del desarrollo de la epidemia.

Y además, que cada entidad definirá su regreso a las escuelas dependiendo del color de semáforo en que se encuentre.

Hasta que se llegue al verde, y se aseguren de que no hay riesgo alguno para los estudiantes, las aulas no se abrirán.

«Hasta que tengamos la certeza de que estamos ya en una ruta firme de regreso a clases (…) llegamos a conocer una fecha como la que tenemos hoy que es la del 10 de agosto. Decimos que es una fecha referencial, no es una fecha firme sujeta al comportamiento de la pandemia. Nos hemos comprometido con la sociedad mexicana, con el magisterio a regresar solamente cuando estemos en una situación segura: semáforo verde», dijo Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública.

En el caso de Tamaulipas, la fecha estipulada para que el grueso de los alumnos regresen a clases es el 31 de agosto, pero ésta también está sujeta a las indicaciones que dicte el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Moctezuma se comprometió a dar el aviso con tiempo para que estudiantes, docentes y padres de familia puedan tomar previsiones, y se realice la capacitación previa a maestros.

Pidió a los docentes implementar y mantener medidas de prevención en el regreso a clases, pero hacerlo sin infundirles miedo a los estudiantes.

«Yo quiero ser cuidadoso con el protocolo de regreso pues en otros países, para mantener la distancia, se han tomado decisiones que alejan a las personas o las confrontan, nosotros no queremos queremos cultivar el miedo del otro, queremos sembrar una actitud de consideración hacia los demás. Es decir cultivaremos el ‘yo cuido del otro'», expuso.

****

Las 9 medidas

del protocolo

1. Se crean los Comités Participativos de Salud Escolar integrados por padres de familia y maestros. Ellos organizarán la sanitización y limpieza de aulas, para lo que se realizarán jornadas de aseo una semana previa al regreso a clase.

Habrá tres filtros: 1) los padres de familia firmarán un documento en el que certifiquen que el menor no tiene síntomas; 2) al ingresar a las escuelas serán revisados y 3) antes de entrar al salón también se les revisará.

2. Garantizar acceso a jabón y agua o gel en todas las escuelas, debido a que es la forma más efectiva para evitar contagios de Covid-19.

3. El cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo, para que permanezcan en casa.

4. El uso de cubrebocas será obligatorio; en caso de no tener acceso a uno, se recomienda la adaptación de un pañuelo.

5. Asistencia alternada a la escuela dependiendo del apellido, para evitar grandes grupos reunidos en los salones. Garantizar la sana distancia en todo momento.

6. Maximizar el uso de espacios abiertos.

7. Se suspende cualquier tipo de ceremonias o reuniones que impliquen grandes concentraciones de personas.

8. Detección temprana de un caso de COVID-19; con un sólo caso de contagio la escuela se cerrará por el tiempo que establezca la Secretaría de Salud.

9. Apoyo social emocional para docentes y estudiantes.

******

CONTEXTO

Seguirá

educación

online en

universidades

La mayoría de las universidades del país anunciaron que el próximo semestre que inicia en agosto mantendrán sus sistema de educación online, o en todo caso, un protocolo mixto que incluya algunas clases presenciales.

Es el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde se optará por este método.

Esta semana, el rector José Andrés Suárez Fernández, presentó la nueva modalidad: “Al decir que es mixto este programa, damos por entendido que dentro de lo escolarizado hay una conducción por el maestro con los alumnos, y porque también podremos realizar, si las condiciones sanitarias lo permiten, algunas de las actividades propias de los universitarios pero que son necesariamente presenciales”.

Instituciones privadas como el Tec de Monterrey, informaron que iniciarán el semestre online y de manera gradual podrían ir integrando clases presenciales.

******

Capacitación

para los profes

Se crean los alleres emergentes de formación docente:

• El sentido de la tarea docente en tiempos de contingencia.

• Liderazgo directivo en tiempos de contingencia.

• Enseñanza y aprendizaje en tiempos de contingencia.

• Los equipos directivos en tiempos de contingencia.

• Supervisión escolar en tiempos de contingencia.

• Arte, educación y emociones.

• Sistematización de la experiencia educativa.

******

Otras medidas

-Para la sanitización de espacios se deberá aplicar la Técnica de Limpieza de los tres baldes: lavar y tallar con agua jabonosa o detergente las superficies, el enjuagado y secado o desinfección con solución clorada.

-La Limpieza se dará en barandales, perillas de

puertas, apagadores, juegos, y demás equipos al interior de las aulas como equipos de cómputo, material didáctico, libros etc.

-Se pedirá a docentes, padres y alumnos evitar el uso de joyería, como relojes, pulseras y aretes.

-Evitar uso de accesorios en vestimenta, externos al uniforme institucional como la corbata, bufanda, mascada, bandas de cabello o moños.

-Evitar uso de instrumentos no necesarios como calculadora, tablets, celular o en su caso realizar la limpieza y desinfección adecuada a diario.