Mueren 17 en el HRAE

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPASA.-Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) ha atendido a 72 pacientes entre graves y con problemas respiratorios comprometidos, de los cuales 17 perdieron la batalla por haber ingresado al nosocomio tarde.

Vicente Flores Rodríguez, Director del hospital en entrevista con EXPRESO, atajó señalamientos sobre negar el servicio, y reconoce que el camino recorrido desde que inició la pandemia ha sido difícil.

El personal se ha esforzado por sacar adelante a todos los pacientes frente a una enfermedad que no conocían y para la cual no hay cura, enfrentando además señalamientos o cuestionamientos por falta de atención.

“En el HRAE no se le niega el servicio a nadie, siendo caso confirmado o positivo, si es paciente negativo no tengo porque recibirlos, esos van a los hospitales del estado, nosotros estamos aquí para recibir pacientes graves”.

De existir quejas por falta de atención, aclaró, “no sé de qué se quejan, o quien se queja ha habido quejas en otros lugares Tampico, el norte, pero mi personal está al pie del cañón, mostrando su profesionalismo en todo momento”.

Haciendo un recuento dice: “La verdad las cosas están difíciles pero no tan patéticas como dicen”, señala tras recordar que en febrero se registró el primer caso Covid-19 en México y a principios de marzo el Consejo Nacional de Salud y las autoridades estatales establecieron que el HRAE sería un hospital Covid.

Fue a partir de ese momento que iniciaron la recepción de pacientes Covid exclusivamente: “lamentablemente no puedo atender otro tipo de pacientes por el alto contagio y todo lo que tiene que ver con la enfermedad”.

El HRAE puso a disposición del Estado 60 camas Covid y 26 ventiladores para adultos y la federación está comprometida a proporcionar el resto de los ventiladores en caso de necesitarse.

“Hemos tenido a la fecha 72 pacientes Covid, de esos pacientes lamentablemente han muerto 17 personas, todas las personas que han fallecido, han llegado tarde al hospital con insuficiencia respiratoria severa, de Nuevo Laredo, de Matamoros, Tampico, Victoria”.

Aunque el hospital está regionalizado para atender 20 municipios del centro del estado, pero han llegado de otras ciudades, porque en la actualidad el HRAE tiene camas disponibles suficientes, lo mismo que ventiladores.

Reconoció que contrario a lo que ocurre en otras zonas de Tamaulipas, como el sur y el norte, Victoria está con menos casos.

“No negamos la atención a nadie, eso es falso, el hospital tiene suficiente medicamento, insumos, cubrebocas, batas especiales, guantes de nitrilo, botas especiales y el personal atiende por turnos a todos los pacientes”.

Insistió que tienen casos de éxito, porque para como están las estadísticas mundiales y nacionales, incluso en el Estado, “con todo respeto a las personas que han fallecido y a sus familias, hemos tenido éxito en afrontar un problema totalmente desconocido”.

Falta de personal

El HRAE desde su arranque ha trabajado y operado con falta de personal, y con un decreto presidencial, se van a descansar más de 25 médicos y cerca de 70 enfermeras en una primera etapa.

En una segunda etapa regresan 12 de esas personas “y actualmente la gente que tenemos laborando son poco más de 130 enfermeras y 70 médicos aproximadamente”.

Las necesidades de personal los han obligado a contratar a través de Servicios Profesionales, la federación autorizó la contratación de enfermeras y médicos familiares.

Aunque tienen personal suficiente para cubrir los turnos, explica que las contrataciones de personal se deben a que adecuaron los turnos de trabajo para beneficio de los trabajadores.

“Una enfermera no puede soportar los trajes especiales y todo el equipo por 8 horas indefinidas, tienen que ir al baño, sudan, se deshidratan y nosotros hicimos turnos de 4 horas, que ya nos lo copió todo el país; eso permite rotar a la gente con más comodidad, con menos carga de estrés y de trabajo”.

De las enfermeras que han hecho falta para cubrir los nuevos turnos, algunas las ha cubierto el Estado, otras el mismo hospital con contrataciones a través de servicios profesionales, que recibe capacitación antes de entrar al Hospital.

El HRAE ha contratado 12 trabajadoras para enfermería, el gobierno del estado proporcionó otras 10 y ha proporcionado personal médico, como cinco urgenciólogos que apoyan en diversos turnos.

La atención

La atención que reciben los pacientes graves que son ingresados, consiste en la intubación con ventiladores mecánicos con volúmenes altos de oxígeno, con el medicamento específico.

Es decir medicamento para que soporte el tubo, los mantienen en relajación absoluta y normalmente se mantienen internados en un período de 10 a 15 días en terapia intensiva.

Mientras que en el área Covid, entran los pacientes menos graves, que con puras puntas nasales o mascarillas de oxígeno es suficiente para que saturen de manera normal “y ellos son dados de alta al tercero o cuarto día”.

Insistió que la enfermedad es un problema de alto contagio para el personal de salud, por lo que tienen que cuidarse al máximo para no caer, por ello llevan una relación “extraordinaria” con el Estado, con el IMSS e ISSSTE, “porque estamos recibiendo pacientes de todas las instituciones en el centro del Estado”.

Descartó que estén batallando con los medicamentos para mantener el coma de los pacientes intubados: “no se nos está terminando es un medicamento que se llama Midalzolam, lo utilizamos junto con el Fentanilo y Propofol para que la gente entre a un coma barbitúrico y pueda aguantar un respirador”.

Dijo que tienen suficiente para todo el mes, sin embargo de generarse escasez en el país o a nivel internacional, tienen opciones de manejo con otros medicamentos que fueron avalados por el Comité Médico del Hospital e intensivistas, anestesiólogos e internistas analizaron los medicamentos a utilizar en caso de que llegue a faltar el Midalzolam.