Reabrieron más de 20 mil comercios no esenciales en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Más de 20 mil comercios del giro no esencial de los ocho municipios de Tamaulipas, donde se suspendió la actividad por decreto, reabrieron este lunes al vencer el 12 de julio la medida, en espera de que se publique el nuevo ordenamiento.

La gran mayoría de los empresarios han dicho que no volverán a cerrar más porque están ante la disyuntiva de morir por COVID o de hambre, dio a conocer Abraham Rodríguez Padrón, director de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio en el Estado.

Explicó que “al no emitirse un nuevo decreto sobre el cierre de negocios no esenciales, sin previo aviso los negocios de los municipios donde se habían cerrado por al aumento de los contagios amanecieron abiertos, solo esperaran las condiciones que trae el nuevo decreto, que de antemano se van a establecer por vez primera sanciones a ciudadanos que no cumplan con el uso de cubre bocas, la sana distancia y que circule después de las 10 de la noche sin un motivo justificado”, dijo.

De haber un nuevo cierre de empresas, “los dueños de las mismas han advertido que desacatarán las medidas, porque ya no podrán soportar una situación así, es muy simple o fallecen por el virus o fallecen pero de hambre, porque la situación es muy complicada para todos, los comercios en general se han aplicado en cumplir con todas las disposiciones oficiales, el problema es la gente que acuden en grupos a las tiendas, que celebran reuniones de amigos o familiares en palapas, por eso se esta previendo sanciones a quienes no respeten las disposiciones”.