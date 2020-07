Seguirán cierres de comercios Sólo operará el mercado Juárez

PÁNUCO.-El alcalde Fernando Molina Hernández en conferencia de prensa, reconoció el apoyo brindado por los comerciantes, durante el cierre de sus negocios el pasado fin de semana.

El titular de gobierno municipal, indicó que prácticamente 95% de los comercios cerraron sus puertas e hicieron un sacrificio importante por la salud de la ciudadanía, para frenar riesgos de contagios de covid -19.

Ese no fue el caso del mercado rodante, por ello seguirá suspendido ya que los comerciantes no respetaron y no cumplieron con algunas medidas que se les pidió.

Destacó que con la aplicación de un operativo sanitario muy estricto se permitirá la operación del mercado Juárez, en tanto negocios como tiendas de supermercados y de comida se mantendrán cerrados nuevamente, también será el caso de salones de fiestas, que serán notificados directamente ya que se detectaron eventos el fin de semana.

Dijo que se tienen 95 casos positivos de covid-19, de los cuales 33 son activos, 7 están hospitalizados, y 7 defunciones de los cuales 4 son de comerciantes del municipio.

Refirió con preocupación que los hospitales del vecino Puerto de Tampico el municipio de Tuxpan prácticamente están saturados por lo que la población debe de cuidarse y extremar las medidas a fin de no requerir hospitalización.