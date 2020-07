Anuncia Gobernador que ya está libre de Covid-19 A través de su cuenta de twitter dio a conocer que en la última prueba que se realizó, dio negativo, por lo que se reincorpora a sus actividades normales.

VICTORIA, Tam.- Luego de 14 días de haber sido diagnosticado con COVID-19, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se realizó una nueva prueba en la que resultó negativo.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que los “Esta tarde me fueron entregados los resultados de una nueva prueba de #COVID-19 que me practiqué. GAD la prueba de PCR dio negativo”.

El día 2 de julio, el mismo gobernador anunció por esa misma vía, que se había realizado una prueba y resultó positivo al SARS-CO-V2 que provoca el COVID-19 y se sometió a un aislamiento en su casa.

De acuerdo con la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, el mandatario podría haberse contagiado cinco a seis días antes del día que se llevó a cabo la prueba que dio positivo.

El coronavirus se incuba en el organismo y luego de seis días, provienen los síntomas, que, en el caso del gobernador, el mismo informó que se fueron principalmente dolor de cabeza y de cuerpo, principalmente.

“A partir de hoy mismo, levanto el aislamiento al que me sometí. Agradezco a las personas que estuvieron pendientes de mi estado de salud”, señaló en el mensaje de Twitter de este martes.