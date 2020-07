Denuncian desabasto de medicamentos básicos No conforme con la crisis económica que los está tronando a todos, ahora quienes tienen un enfermo de COVID no puede surtir su receta

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Como consecuencia de la Pandemia del COVID-19, en las principales ciudades de Tamaulipas donde se registra el mayor número de contagios, se está presentando un serio problema de desabasto de medicinas incluidas en el cuadro básico para el tratamiento de la enfermedad como el paracetamol, la invermectina, asi como desinflamantes, y las farmacias que las tienen, elevaron hasta en un 300 por ciento sus precios.

Empresarios del norte de Tamaulipas, lamentaron que no conforme con la crisis económica que los está tronando a todos, ahora quienes tienen un enfermo de COVID no puede surtir su receta o no hay en ninguna farmacia, o porque cajas de dos capsulas que costaban 100 pesos hace unos meses ahora se disparó a mil pesos, llevando a la desesperación a la ciudadanía, que está exigiendo a las autoridades competentes intervenir lo más pronto posible para poner un freno a esto.

Abraham Rodríguez Padrón, representante jurídico de la Federación de Cámaras de Comercio en el Estado, dijo que es increíble que la Invermectina, que antes hasta pena les daba ir a comprarla porque se usa para el tratamiento de pediculosis , que son piojos y liendres en la cabeza, y que una caja con dos pastillas costaba 100 pesos, ahora que se ha manejado en el cuadro para pacientes COVID, prácticamente se agotó en el mercado y se lo venden en el mercado negro, pero a mil pesos la misma presentación, lo cual es un verdadero abuso.

En tanto los farmacéuticos de Victoria y de todo el estado reconocen que el problema es que la gente se vuelca a las farmacias cuando se enteran de un tratamiento contra el virus, y rápidamente desaparecen de los anaqueles, lo que hace que se encarezcan demasiado, no obstante hay instancias que regular este asunto, sobre todo COFEPRIS, por ello es que solicitan a la población no auto recetarse y no adquirir algo que no necesitan en estos momentos de contingencia.