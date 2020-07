EU inicia prueba final para vacuna contra COVID-19 La primera vacuna contra covid-19, probada en 45 adultos sanos, de 18 a 55 años, en Estados Unidos, estimuló el sistema inmunológico como se esperaba.

De acuerdo con el estudio, se realizó el ensayo en 45 adultos sanos, de 18 a 55 años de edad, quienes recibieron dos vacunas con 28 días de diferencia, con ARNm-1273 en una dosis de 25, 100 o 250 microgramos, en donde hubo 15 participantes en cada grupo de dosis.

Después de la primera vacunación, las respuestas de los anticuerpos fueron más altas con dosis mayores, mientras que después de la segunda vacunación se detectó actividad neutralizadora mediante dos métodos en todos los participantes evaluados.

Los investigadores expusieron que los eventos adversos que ocurrieron en más de la mitad de los participantes incluyeron fatiga, escalofrías, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor en el lugar de la inyección

«Los eventos adversos locales, cuando estuvieron presentes, fueron casi todos leves o moderados, y el dolor en el lugar de la inyección fue común. En ambas vacunas, los eventos adversos sistémicos y locales solicitados que ocurrieron en más de la mitad de los participantes incluyeron fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el lugar de la inyección», informó en el estudio.

En el estudio se expone que la vacuna mRNA-1273 indujo respuestas inmunitarias anti-SARS-CoV-2 en todos los participantes, y no se identificaron problemas de seguridad limitantes de los ensayos. Estos hallazgos apoyan un mayor desarrollo de esta vacuna

