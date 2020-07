Bautiza a sus hijos como Epson, Nikon y Canon

INDIA.- Desde que era niño, al hombre le llamó la atención la fotografía, por lo que solía visitar las áreas rurales que quedaban cerca de su casa para capturar los paisajes con los que se encontraba, informó India Today.

El medio agregó que el hombre, de 49 años, habría gastado unos 7 millones de rupias (344 millones de pesos) para construir la vivienda en forma de cámara.

Fotos que circulan en redes muestran que el exterior de la casa tiene un lente, un flash, una tarjeta de memoria y una película fotográfica. Asimismo, tiene un letrero que dice “click”.

De acuerdo con el National Herald, la obsesión del hombre por la fotografía también hizo que bautizara a sus hijos en honor a 3 marcas de cámaras: Nikon, Epson y Canon.

De hecho, estos nombres también aparecen en el exterior de su casa.

A continuación puede ver algunas fotos del particular hogar de Ravi:

Ravi Hongal a #photographer from Belgaum in #Karnataka built a camera-shaped home. And that's not all,he has even named his three sons, #Canon, #Nikon and #Epson. Anything for the love of #photography !

— Vaibhav Singh,IFS (@VaibhavSinghIFS) July 13, 2020