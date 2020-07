Columnas: Confesionario COCTEL MORTAL…

La tragedia por la que está atravesando México no se puede explicar sin la combinación de dos factores, que juntos forman un cóctel mortal: la ineficiencia de las autoridades federales de Salud y la irresponsabilidad de los ciudadanos.

Así es mis queridos boes, la estrategia fallida de la 4T para atender la epidemia de Covid-19 ha sido de tal forma causante de muchas muertes, al grado de que en cinco meses no han evitado que en el país haya un amplio sector de la población que todavía a estas alturas insiste, en que todo es una mentira, un complot mundial para establecer un nuevo orden.

Dirán que la creencia de esos mexicanos irresponsables no se le debe achacar a la 4T, pero si repasamos el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero,, Miguel Barbosa y Hugo López Gatell, entre otros, veremos que han abonado a la ignorancia de esos compatriotas que los ven como guías, al presidente incluso le dan categoría de un nuevo mesías.

Está escrito, grabado y muy comentado, AMLO diciendo que no pasaba nada, que no había que temer, que había que salir abrazarse y besarse, lo vimos mostrando como sus ‘armas’ contra el virus dos estampas religiosas. Cordero diciendo que ella se protegía con gotitas de cítricos moleculares o alguna tontería de esas y por eso no usaba cubre bocas, Miguel Barbosa asegurando que solo los ricos se contagiaban.

Obvio decir que ninguno, ni el presidente, ni Hugo López Gatell usaron el cubrebocas, que a nivel mundial y que en los estados los gobernadores recomendaban para evitar contagios.

López Gatell de hecho ha ido cambiando la fecha en la que pronostica el fin o control del Coronavirus, de abril a junio, de junio a octubre y de octubre hasta marzo del 2021; esta última predicción apenas esta semana.

Todas las tardes el subsecretario intenta justificar sus ineficiencias, porque su pronóstico de 6 mil muertos ya fue rebasado hasta por seis, y más bien pareciera que lo único que le interesa es agradarle a AMLO y tapar la irresponsabilidad que como presidente ha cometido con su ayuda.

Y es que mientras todo este tiempo estuvo señalando que cuando había un contagio se tenía que hacer el seguimiento de los que estuvieron junto al paciente, como ocurrió con López Obrador que apareció junto a los gobernadores de Tabasco e Hidalgo que fueron positivos

Ocurrió igual después con Zoé Robledo del IMSS y Arturo Herrera de Hacienda, pero resulta que al presidente que convivió con ellos, sin cubrebocas, que es un anciano, que tiene antecedentes de fumador y afección cardiaca no se le hizo examen.

Entonces vino un disparate más, Gatell dijo que no era necesario examinar a López Obrador, al que calificó como una fuerza moral y no una fuerza de contagio.

Desde entonces Gatell echó por tierra el prestigio que le quedaba como científico, aunque ya estaba sumado al coro que por separado interpretaba con su jefe cantando que habían doblegado la curva de contagios, que la epidemia estaba controlada y que le estaban dando una lección al mundo.

Según los verdaderos expertos, México se tardó en reconocer la gravedad de la pandemia, nunca cerramos las fronteras como hicieron casi todos los países, nos deshicimos de material para enfrentar al virus vendiéndolo a China y después se lo tuvimos que comprar a tres veces el precio original, es fecha que seguimos como país buscando ventiladores, porque no son suficientes para atender a los enfermos en terapia intensiva y decían que estábamos preparados desde enero.

Esa pésima estrategia, los mensajes estúpidos, por decir lo menos, de AMLO, Cordero, Barbosa y Gatell cayeron en la tierra fértil de la ignorancia de miles que se rehusaron al cubrebocas, al aislamiento, a la sana distancia y siguieron con la fiesta, las reuniones y con ello los contagios y los muertos se multiplicaron.

La combinación mortal: estrategia fallida más ignorancia, lleva hoy como saldo 311 mil contagios y 36 mil muertos, la curva sigue rumbo al cielo, ni siquiera ha llegado a su máximo, porque casi diario se rompe récord de contagios.

Ayer ya éramos ya el séptimo país con más contagios en el mundo, antes de que esta finalice llegaremos al sexto y lo peor somos el cuarto lugar en muertos y en unos 15 días estaremos en la tercera posición.

Con todo y eso, AMLO y Gatell ayer por la mañana se reían, el presidente le cantó el clásico: Gatell aguanta, el pueblo se levanta, ya antes le había dedicado el: no esta solo, no está solo. De la ignorancia de los que creyeron en AMLO, Gatell y compañía, tendríamos que decir que no es delito, es solo eso ignorancia, pendejez si ustedes quieren, pero el manejo irresponsable de una pandemia por supuestos expertos y por funcionarios, que tienen como obligación garantizar la salud pública si pudiera ser constitutiva de delito, vamos a ver si al final de la gran tragedia de muerte que estamos viviendo, no son sentados en el banquillo de los acusados AMLO y Gatell como ya está ocurriendo en Europa con estrategas fallidos.

TAMAULIPAS EN BUSCA DE HÉROES…

El gobierno estatal, consiente de la gravedad que representa la pandemia, emitió ayer una convocatoria para contratar personal médico y de enfermería para la atención de pacientes Covid.

Urgen herirás al frente de batalla en

los Son solicitadas enfermeras, médicos generales y especialistas para hospitales

en Altamira, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros; así como camilleros para los Hospitales Móviles COVID-19, instalados en los municipios más grandes de Tamaulipas. Hay vacantes para 19 médicos generales, 12 médicos especialistas, 92 enfermeras y 80 camilleros. Ojalá no hicieran falta.