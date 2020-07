Desactiva Twitter cuentas verificadas tras hackeo

Varias cuentas de Twitter fueron desactivadas luego de sufir un hackeo con el que se pretendía realizar una estafa para adquirir criptomonedas.

Algunos usuarios experimentaron fallas en la plataforma y otros no pudieron publicar mensajes, esto como parte del soporte que se está dando para reforzar la seguridad de Twitter.

El ataque cibernético afectó las cuentas de Elon Musk, CEO de SpaceX; Bill Gates, cofundador de Microsoft; el expresodente y virtual nominado del Partido Demócrata para la presidencia, Joe Biden; y Jeff Bezos, CEo de Amazon.

En las cuentas de los perfiles mencionados publicaron mensajes en los que pedían la transferencia de una determinada cantidad en Bitcoin para recibir una superior a cambio.

Los hackers han obtenido al menos 110 mil dólares, según información de Blockchain.

«Estamos al tanto de un incidente de seguridad que impactó cuentas en Twitter. Estamos investigando y tomando acciones para arreglarlo. Actualizaremos sobre los detalles a la brevedad. Es posible que no puedas tuitear o resetear tu contraseña mientras revisamos el incidente», señaló la cuenta de soporte de Twitter.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020