Columnas: Entre Líneas DIPUTADA MORENISTA INCUMPLIDA

Mientras el presidente de la república se sigue rasgado las vestiduras defendiendo a capa y espada al cada vez más desacreditado y desgastado Subsecretario de Salud HUGO LOPEZGATELL cuyos vaticinios respecto a controlar la pandemia del coronavirus ha sido uno de sus principales desatinos, la ciudadanía aumenta

su furia en contra de las acciones realizadas por el gabinete de salud

y por ende en contra del presidente LOPEZ OBRADOR que sigue aferrado con la cantaleta que la pandemia

ha perdido intensidad cuando en la realidad sucede todo lo contario.

A medida que avanza el letal virus y con ello el número alarmante de fallecimientos por el coronavirus, se evidencia más la ineficiencia del aparato de salud cuya estrategia día a día continúa por la ruta equivocada producto del mal manejo de la crisis sanitaria por parte de la autoridad federal encabezada por LOPEZ OBRADOR y que se obstina en reconocer.

En tanto a medida que pasa el tiempo se fortalece y cobra vigor la actitud de decenas de gobernan-

tes del país que en su momento se opusieron a inscribirse en el mentado Instituto de Bienestar Para la Salud (INSABI) entre ellos se encuentran los mandatarios estatales FRACISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA de Tamaulipas, de Guanajuato DIEGO SINHUE RODRIGUEZ y MARTIZ OROZCO de Aguascalientes.

En aquel entonces los gobernantes signaron un pacto de no adhesión pero acordaron también colaborar con la federación hasta alcanzar un servicio de calidad.

Viene a cuento lo anterior debido a que el referido instituto a incumplido con la ley al rebasar el tiempo permitido para informar respecto a trámites que debieran de estar en funcionamiento es decir, es fecha que nadie sabe absolutamente nada sobre las muy mentadas reglas de operación.

La ilegalidad del instituto y sus directivos se configura al pasar el tiempo de 180 días que estípula la ley partiendo de la premisa que el INSABI fue legalmente constituido a partir del primer día de enero del 2020.

Al paso de los meses y lo que aún seguramente falta, se consolida el razonamiento de los gobernantes que, bajo ningún concepto aceptaron adherirse al sonado y evidenciado instituto.

Lo más grave es que un ente que fue creado para proteger la salud de millones de mexicanos y mexicanas, nomás no termina por funcionar y como citamos líneas arriba, todavía lo hace infringiendo la ley.

El asunto del INSABI es solo

uno más de las decenas de irregularidades de carácter legal y operativo con las que se conduce la mentada 4T.

Ahora se entiende porque el fracaso en las “estrategias” para enfrentar la pandemia del coronavirus que dicho sea de paso, tiene vuelto loco, confrontado y desgastado tanto al gabinete de salud federal

y por ende al presidente LOPEZ OBRADOR.

En otras cosas vaya polémica la desatada por la Dirección de Tránsito Local quien está aplicando a raja tabla multas a la ciudadanía por infringir el “reglamento” por violar medidas tales como el no usar cubre bocas, conducir sus vehículos después de las diez de la noche y antes de las cinco de la mañana, entre otras faltas.

A decir del Director de Tránsito capitalino EFREN GARCIA CHAVEZ ya son 27 las personas las sancionadas con dicha disposición.

En otro punto el Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA anunció en su cuenta de twitter haber salido negativo en la segunda prueba que aplicó por sospecha de coronavirus.

Asimismo el mandatario aseveró que ante esto, levantaría

el asilamiento a partir de esta día reanudando con ello sus actividades cotidianas.

En otro tema muy preocupado el Obispo de la Diócesis de H. Matamoros EUGENIO LIRA RUGACIA porque varios sacerdotes han salido positivos de coronavirus y por ello solicita que los clérigos se practiquen la prueba y así evitar un posible brote del letal virus.

Sería muy bueno que el Obispo LIRA también se preocupara de

la misma manera o más, por las decenas de denuncias existentes en contra de igual o mayor número de clérigos que han abusado de menores de edad amparados a la sombra de su “bondadosa” profesión.

Infinidad de denuncias duermen el sueño de los justos en las distintas agencias del ministerio público y otras instancias judiciales, pero hasta ahí.

Por cierto de aquella ciudad fronteriza aseguran que la diputada federal por MORENA ADRIANA LOZANO, anda de lo más entusiasmada celebrando diversas reuniones con el fin de preparar el terreno en su búsqueda a la presidencia municipal, lo malo es que los matamorenses bien que saben que sí algo caracteriza a la dama en mención, es la traición, y así pues cómo.