Hackean las cuentas de Obama y Bill Gates

ESTADOS UNIDOS.-Un grupo, hasta ahora desconocido, de piratas cibernéticos, conocidos como ‘hackers’, tomaron control de las cuentas de Twitter de varias empresas y personajes famosos a nivel mundial.

Las cuentas, oficiales y verificadas, pertenecientes a Bill Gates, Elon Musk, el candidato presidencial demócrata Joe Biden, el empresario Warren Buffett, el rapero y esposo de Kim Kardashian, Kanye West, el empresario Michael Bloomberg, el expresidente Barack Obama y el oligarca Jeff Bezos fueron víctimas de este ataque.

Las cuentas de la empresa de tecnología Apple y de la empresa de transportes Uber, todas ellas verificadas y oficiales, también difundieron la estafa.

Algunas cuentas, como las de Obama, West y Apple, cuentan con decenas, o hasta cientos de millones de seguidores.

La estafa señala que por un presunto sentimiento de “agradecimiento”, la persona dueña de la cuenta presuntamente “duplicaría” la cantida de bitcoins enviada a su cuenta durante espacio de 30 minutos.

De acuerdo a cálculos independientes, los hackers han logrado reunir, al menos, 110 mil dólares, casi dos millones y medio de pesos.

En comunicado de prensa, el equipo de Bill Gates negó que el fundador de Microsoft hubiera sido quien enviara el mensaje, además de señalar que Twitter ya se encuentra trabajando para reestablecer la cuenta.

NEW — statement from a spokesperson for Bill Gates.

"We can confirm that this tweet was not sent by Bill Gates. This appears to be part of a larger issue that Twitter is facing. Twitter is aware and working to restore the account.” pic.twitter.com/v37Jvs76Jl

— Teddy Schleifer (@teddyschleifer) July 15, 2020