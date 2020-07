¡Y QUÉ TIENE!

Columnas: En Boca de Todos ¡Y QUÉ TIENE!

La mañanera se tornó atípica, voces femeninas interrumpieron en el festejo de las buenas nuevas de cada día, en esta ocasión se presumía el invento mexicano de unos ventiladores para ayudar a paliar la crisis por el Covid 19, también hubo tiempo para volver a destacar las cualidades políticas, de comunicación y epidemiología del Dr. Gatell, a quien reiteraron en el cargo. Y todo iba bien, hasta que una periodista extranjera y su compañera como traductora, cuestionaron lo que no le gusta al presidente: ¿Por qué su gobierno ha fallado a las mujeres para vivir una vida libre de violencia?

Y para sorpresa de muchas, la respuesta resultó patética y con alto contenido de simulación “No estamos abandonado a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinas mujeres, el feminicidio, no hay disminución de presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres como ahora. En México ya no se violan derechos humanos, antes el Estado mexicano

era el principal violador de los derechos humanos, ya no es el México de antes, no hay tortura, no se permite, no hay masacre, estamos construyendo la paz con justicia” y bla, bla, bla.

“Suena muy bien, pero realmente cuales son las cosas concretas que su administración está tomando para combatir la violencia

de género” insistió incisiva la periodista Isobel Yeung del medio internacional Vice News.

“Atender el origen del problema, ¿Porque es la violencia? ¿Porque se origina la violencia? ¿Porque no

hay justicia? ¿Porque no son atendidos los jóvenes? ¿Porque se desintegran las familias? porque se va imponiendo un estilo de vida, en donde lo importante es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, se van perdiendo valores” fueron más preguntas que respuestas las que lanzó al aire el presidente, en el gran salón de palacio nacional dispuesto para su oratoria matinal.

La periodista británica que cuestionó a López Obrador en la mañanera es una corresponsal

y documentalista que ha cubierto historias mundiales

de terrorismo, discriminación, género y salud, ha sido premiada por sus trabajos de investigación y al término de su intervención con el presidente mexicano posteo su frustración en un tuit, en unos cuantos caracteres apostilló su molestia al no encontrar respuestas honestas. Ante un problema mayúsculo de violencia contra las mujeres, que se ha acentuado en medio de la pandemia “su respuesta fue una negación total”.

No pudo “clavarlo en políticas concretas”, quizás al presidente le falta información fidedigna o se niega a ver

la realidad de un país que registra ya once feminicidios diarios, al tiempo que se le reducen, de un solo plumazo, más de 37 millones de pesos del presupuesto que estaba destinado para la otra pandemia, la de violencia de género.

No es el primer intento

de una reportera por sacar respuestas del presidente ante el incierto panorama para las mujeres, periodistas mexicanas ya le han cuestionado ahí mismo en sus mañaneras, colectivas la han enviado cartas y mandado mensaje

en redes, funcionarias, legisladoras y activistas no han quitado el dedo del renglón

en todo este año, y ninguna

ha obtenido una respuesta sensata, nadie sabe aún, porque actúa así, porqué esa falta de sensibilidad ante los temas feministas.

Nada más faltó que terminará su diálogo con la periodista extranjera, con aquel mensaje viral que grita “¡y que tiene!”, yo soy así. Misógino, machista y demagogo.