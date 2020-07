Cinepolis y Cinemex cierran complejos de forma definitiva Esto ha significado pérdidas de miles de millones de pesos y el resultado de la situación es que cerrarán

La industria del cine se ha visto afectada de una forma terrible por la pandemia de Covid-19, la cuarentena obligó a millones de personas alrededor del mundo a quedarse en casa, e incluso aquellos que no quisieron obedecer las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de sus gobiernos, ya no pudieron asistir a los cines porque cerraron. Las dos principales cadenas de cine en México, Cinépolis y Cinemex anunciaron en marzo que sus complejos permanecerían cerrados hasta nuevo aviso, y a pesar de que han pasado casi cuatro meses, no hay fecha para reapertura del 100% de las salas.

Esto ha significado pérdidas de miles de millones de pesos y el resultado de la situación es que cerrarán varios complejos de forma definitiva, de acuerdo conMerca 2.0. Hace un mes Cinépolis y Cinemex anunciaron que abrirían nuevamente y de forma paulatina, con nuevos protocolos de seguridad, pero la reapertura fue en unas cuantas ciudades y la asistencia ha sido escasa.

En una entrevista reciente con El Universal, el director de Programación y Comercial de Cinemex, Francisco Eguren, reveló que el panorama es realmente desolador para la compañía, ya que si no se abre el 100% de los complejos en julio, se tendrán que cerrar varias salas y se despedirá mucha gente. Según el medio, a finales del mes pasado Cinépolis había perdido 4,175 millones de pesos, mientras que Cinemex 1,750 millones de pesos.

Con esto en mente podemos imaginar lo que pasará si las cosas no mejoran y la cuarentena se prolonga. En estos momentos aproximadamente la mitad de los estados de la República Mexicana se encuentran en semáforo rojo y la otra mitad en semáforo naranja, pero es imposible asegurar lo que pasará en las próximas semanas.

Tanto Cinépolis como Cinemex se verán obligadas a cerrar complejos de forma definitiva por todo el país. La directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), Tábata Vilar Villa, habló con Reporte Índigo y dijo que están buscando el apoyo de las autoridades para que ayuden a sobrevivir a una industria que está en riesgo real; también reveló que las dos cadenas de cine más grandes de México cerrarán numerosas salas en la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Querétaro, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Jalisco. De acuerdo con Merca 2.0, 1,200 empleos se perderán con el cierre de esas salas. Otros cines independientes como La Casa del Cine y Cine Tonalá hablaron con Reporte Índigo y declararon que los gastos operativos los están rebasando, así que no solo son Cinépolis y Cinemex, sino cientos de salas independientes en todo el país.

Sin ser pesimistas es inevitable no sentir preocupación por lo que está ocurriendo, no solo a la industria del cine sino al mundo entero y a la economía. Hace casi cuatro meses CANACINE anunció que el Covid-19 ponía en riesgo 225 mil empleos; en otros países se están reanudando poco a poco las producciones de cine y TV, pero en gran parte de Latinoamérica todavía no parece ser el momento adecuado según las autoridades.

CON INFORMACIÓN DE TOMATAZOS