Gobernador de Quintana Roo da positivo a Covid-19

QUINTANA ROO.- Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, informó que dio positivo a una prueba de coronavirus Covid-19, realizada esta semana.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el gobernador confirmó el resultado positivo de la prueba a la que se sometió, pues señaló que debido a sus actividades ha llevado un monitoreo en su salud. Aseguró que se siente bien y de forma responsable, se quedará en casa para atender las acciones del gobierno estatal.

Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a #Covid_19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones de @GobQuintanaRoo. #JuntosSaldremosAdelante

— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) July 16, 2020