Columnas: El Resbalón LAS AMENAZAS DEL ‘CACIQUE’ DE ADOLFO SIERRA

En el mes de Febrero del 2016, Maribel González, se convirtió en una enfermera que sacó a patadas a Adolfo Sierra y sus 12 años al frente del sindicato de trabajadores del sector salud de Tamaulipas.

Don Adolfo, después de una década de no trabajar, se rehusó a hacerlo

al quedar como un simple mortal sindicalizado y escudandose en una cartera ( medio patito) que tenía a nivel nacional, evadió el tener que regresar a la chamba, al jale de cambiar cables y focos en el Hospital Carlos Canseco.

Hace tres años no sólo había terminado su estancia en el sindicato, también quedó en peligro su vida de “cacique” con sus lujos y sus ranchos que tanto presume que tiene, no hay que ser mal pensado, el señor ha trabajado mucho y por eso ahora vive como rico y le gusta derrochar el dinero … Usted le cree ?

Aunque todo mundo sabe que a Adolfo Sierra no le gusta rendir cuentas de en qué se gasta cada centavo del dinero del sindicato de la sección 51

de los trabajadores de salud, hace su berrinche contra quien se pone de valiente a preguntarle.

Por su edad de Don Adolfo , digo ya no alcanza ni la categoría de chavorruco ( con todo respeto ) , tiene más o menos 63 años, por eso todo mundo pensaba que ya se quedaría lejos de la vida sindical : en su casa a cuidar a sus nietos y a barrer la banqueta , todos los dias, como lo hacen los abuelitos, o a ordeñar vacas en sus ranchos, pero pese a que se fue derrotado y en rastra de este gremio, en las pasadas elecciones, sin tenerle miedo a la diabetes ni a los infartos, se la jugó nuevamente y ganó la elección.

Apenas lleva nueve meses al frente de este sindicato y se olvidó de sus promesas como de sus compromisos, su campaña fue a base de mentiras,

y ahora que se cree tener el poder se da el lujo de andar amenazando a

los trabajadores sindicalizados que quieren refugiarse en otros sindicatos “enemigos” del cacique.

Por eso lo están dejando sólo, como el caso de Refugio Molina Reyes, quien era delegada sindical en oficina central, al no querer prestarse al mal manejo que esta haciendo Sierra de cada una de las nuevas plazas que le han autorizado, prefirió renunciar al Comité estatal.

Y es que Don Sierra es muy enamorado y eso luego le genera muchos problemas, pues se pone a regalar plazas a sus consentidos y … “consentidas”. Pronto darán a conocer una lista de estas personas que son los allegados de Adolfo Sierra, quienes andan estrenando plaza y salario nuevo.

NO PIERDAS DE VISTA A AZAEL PORTILO

El dos veces regidor de Madero, Azael Portillo Alejo, quien además tiene una carrera sindical con los trabajadores del municipio se mantiene velando

por los intereses de su gente y también atendiendo las peticiones como apoyos de líderes de colonias.

Es un Chavo conocido, empresario, y qué ha agarrado mucho colmillo las dos veces que ha participado en los cabildos, y que además no lo dice, pero le gusta ayudar a las asociaciones de causas nobles, y no le interesa salir en

la foto de la sección de sociales de los periódicos; solo busca darle la Mano,

a quien se lo pide. Es profesionista y se mantiene como uno de los jóvenes de mayor representatividad y permanencia en esta ciudad, siempre busca la trincheras para estar apoyando, sin buscar la Foto para el face. Tiene un currículum de experiencia y de trabajo, y eso pronto le estará dando resultados en su vida laboral, así es que no lo pierda de vista.

REGALA MIGUEL GOMEZ 5 MIL CUBRE BOCAS

El Diputado local del PAN, Miguel Gómez Orta, hizo entrega de 5 mil cubre bocas para los trabajadores del volante, en su interés por sumarse a la lucha contra este virus y para buscar proteger a las familias de su querido Altamira.

Miguel Gomez detectó que había muchos choferes qué tal vez no les alcanza en este momento para la compra de un cubre bocas, debido a la crisis económica que se vive y por eso les hizo esta donación.

De esta manera los trabajadores del volante podrán estar cumpliendo y brindando un trabajo seguro a los usuarios de las unidades colectivas.

Además aprovechó para escuchar cada una de las necesidades de los choferes, para tener un termómetro de la crisis que ha dejado esta pandemia.

MG ha demostrado estar cerca de la gente y quiere seguir trabajando por esta ciudad que lo vio nacer, por eso ha estado recorriendo cada uno de los rincones de este municipio, aunque él sabe que se arriesga a un contagio pero cumple con todas las medidas de prevención para descartarlo.

No se vale Chillar!