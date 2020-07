Muere en accidente el boxeador Travell Mazion

ESTADOS UNIDOS.-El mundo del boxeo se encuentra de luto luego de que este jueves se diera a conocer la trágica muerte de Travell ‘Black Magic’ Mazion, joven promesa del mundo pugilístico que perdió la vida a los 24 años tras un accidente de tránsito.

De acuerdo a varios reportes, el pugilista de 24 años perdió la vida en un accidente de tránsito la noche del miércoles en Texas, Estados Unidos.

‘Black Magic’ Mazion tenía un récord profesional de 17-0, 13 por la via del nocaut, por lo que era considerado una promesa de Golden Boy, promotora dirigida por Óscar de la Hoya, la cual lamentó la muerte del joven boxeador a través de redes sociales.

“Nosotros en Golden Boy estamos profundamente tristes por el trágico fallecimiento de Travell Mazion que ocurrió ayer miércoles por la noche. Mazion fue un amable y carismático peleador que iluminaba cada lugar que atendía, y brindaba emoción a los fanáticos dentro del cuadrilátero. Nuestras oraciones y pensamientos están con su familia»

Golden Boy Promotions

¿Quién era Travell Mazion?

Travell ‘Black Magic’ Mazion nación en Austin, Texas nació el 24 de julio de 1995. Golden Boy lo consideró como un boxeador «Ligero de pies y manos centelleantes», por lo que era considerado una de las siguientes figuras del boxeo.

Hizo su debut el 27 de abril de 2013 con una contundente victoria sobre Ricky Young. En ese mismo año logró seis victorias en total.

RIP young champ Travell Mazion (@black_magic92 17-0, 13 KOs) who sadly passed away today @GoldenBoyBoxing @OscarDeLaHoya Mexico loves you too 🙏🏻 🇺🇸 🇲🇽 @FinoBoxing pic.twitter.com/Ya4sO24Z8d

— Adriana Jimenez (@Adriana_Sports) July 16, 2020