PLAYERA FOSFORESCENTE

Demostró que tiene ganas de avanzar, en contra parte de sus compañeros de partido, el director general de Radio, Cine y Televisión, RODOFO GONZÁLEZ VALDERRAMA empezó a formar un equipo de trabajo que apoyen sus aspiraciones.

Es un hombre del sur muy cercano al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tiene línea directa, una comunicación fluida y constante con Palacio Nacional.

Es uno de los personajes que colabora con la izquierda desde hace años y cercano al jefe de los Senadores RICARDO MONREAL, por lo que puede decirse que está en el centro de las decisiones. Siempre con amigos que pueden hablar y reforzar sus propias propuestas.

RODOLFO es un hombre con aliados que tienen mucho que agradecerle y piensa que ahora es el momento de ser recompensado, sobre todo cuando se trata de crecer políticamente.

Pretendía arrancar en estas vacaciones de verano un programa de cine en casa, que lo llevaría hasta los últimos rincones de la entidad, visitaría colonias y ejidos con pantallas móviles, como parte de un programa cultural con tintes políticos.

Claro, con las medidas sanitarias todo quedó en un mero proyecto, la pandemia frenó sus ansías, más no sus deseos de buscar la silla estatal.

RODOLFO se lanza con todo por la candidatura por Morena, la gubernatura no es un sueño y menos si Morena o mejor dicho si el presidente ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR conserva el 48 por ciento de popularidad.

Con ese porcentaje es un rival poderoso, por eso los morenos trabajan para ser llamados como candidatos para eso hacen trabajo y crean sus propias condiciones en el campo de batalla.

El ex delegado de la Cuauhtémoc en la ciudad de México, donde gobernó más de un millón y medio de habitantes, ofrece su experiencia y ese trabajo que lo llevo a crear una relación de amistad ANDRÉS MANUEL, con quien participó en la fundación de Morena.

GONZÁLEZ VALDERRAMA decidió lanzarse abiertamente por la candidatura, tiene poco tiempo y no hay quien frene sus intenciones, es muy conocido en la ciudad de México y por las tribus, pero no por lo electores tamaulipecos.

Por eso es el primero en conformar un equipo de comunicación donde exponga sus puntos de vista, como el comunicado de prensa donde señala que derivado de la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos

y Canadá deben mejorar las condiciones laborales de la clase obrera como una de las prioridades del Gobierno de México.

“Lo primero que se está corrigiendo del primer tratado es el tema del ingreso salarial de los trabajadores que laboran en las plantas vinculadas al T-MEC ya no va a ver esa disparidad salarial”.

RODOLFO ya tiene un equipo de comunicación, emite señales de que viene con todo en el 2022, quizá lo veamos pronto hasta con playera fosforescente visitando los turistas de la política.

En Nuevo Laredo, la Secretaria de Salud autorizó de fosas Covid, por lo que el gobierno municipal habilitó los primeros 20 lotes en un área del Panteón Municipal Nuevo para la inhumación de personas fallecidas por causa del Covid.

El alcalde ENRIQUE RIVAS, anunció que Gobierno del Estado dio instrucciones de incrementar el número de fosas. El terreno no tiene costo para los deudos y es únicamente para fallecidos por Covid-19, en caso de no ser cremado. Se trabaja con los lineamientos para el uso de este servicio, por lo pronto, el manejo y traslado del cuerpo lo harán las funerarias con cargo Estado y el ataúd correría por parte de la familia del fallecido.

